Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија

02.12.2025

15:20

Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија
Фото: Pixabay

Додајте јабуке, обезбједите правилно складиштење и уживајте у увијек укусном кромпиру. Овако ћете спречити да кромпир проклија.

Ова наизглед необична комбинација је заправо изузетно ефикасна. Спречићете да кромпир проклија ако га чувате уз јабуке, остаће свјеж и чврст и до два мјесеца. Ово је трик који не знају сви, а уз који кромпир остаје свјеж много дуже.

Јесен и зима су идеално вријеме за јела од кромпира, али њихов највећи непријатељ је клијање.Иако овај процес може да функционише природно, проклијали кромпир губи укус, текстуру и хранљиве материје. Рјешење? Користите јабуке! Ова наизглед необична комбинација је заправо изузетно ефикасна. Јабуке емитују етилен, гас који спречава клијање кромпира. Ако кромпир заједно са јабукама чувате у кеси или корпи, остаће свјеж и до два мјесеца.

Како правилно чувати кромпир

Температура: Кромпиру највише одговара хладно, тамно и суво окружење са температуром између 7°C и 15°C. Идеална мјеста су подруми или гараже.

Кесе: Користите папирне или платнене кесе умјесто пластичних кеса које задржавају влагу. Они омогућавају циркулацију ваздуха и спречавају труљење.

Без хлађења: Хлађење успорава труљење, али кромпиров скроб претвара у шећер, што резултира нежељеним слатким укусом.

Важно: Никада не чувајте кромпир са луком. Иако се често складиште заједно, гасови које лучи лук убрзавају клијање кромпира.

Да ли је проклијали кромпир безбједан за јело?

Кромпир који је почео да клија није нужно опасан, али захтјева додатну пажњу. Клице садрже соланин и друге гликоалкалоиде, који су природне одбрамбене супстанце кромпира, али у већим количинама могу изазвати проблеме са варењем или главобољу. Ако су клице кратке, а кромпир није мекан или зелен, једноставно га уклоните ножем прије употребе. Међутим, ако кромпир проклија, већ је мекан, наборан или зеленкаст, боље је да га баците, јер токсичне материје већ у овом стању могу бити у већој концентрацији. Увијек је најбоље користити кромпир док је свјеж и чврст.

Више савета за складиштење хране

Банане: Умотајте стабљике у фолију да успорите сазријевање.

Сир: Након отварања, умотајте у пергамент папир умјесто пластичне фолије за дужи вијек трајања.

Лиснато поврће: Алуминијумска фолија одржава свјежину зелене салате, броколија и целера до четири нед‌јеље.

Зашто ово функционише?

Све је у детаљима. Правилно складиштење хране не само да продужава њен рок трајања, већ и чува укус кромпира и његову хранљиву вредност. Ефикасно планирање значи мање бачене хране и више уштеде у породичном буџету.

Ко би помислио да тајна дуготрајног свјежег кромпира може бити тако једноставна? Додајте јабуке, обезбедите правилно складиштење и уживајте у увијек укусном кромпиру. Са овим једноставним, али ефикасним савјетима, постаћете прави мајстор за складиштење хране, преноси Крстарица.

