Професор открива трикове за уштеду струје

Извор:
Крстарица
01.12.2025
18:59
Коментари:1
Професор термодинамике Милош Бањац са Машинског факултета у Београду сматра да можемо утицати на око 60 одсто рачуна за струју, док је остатак прописан по европском стандарду и дај дио је фиксан.
Он наглашава да је веома битно како користимо све кућне апарате и да ту правимо многе грешке које нам "једу" новац.
Економија
''Подравка'' продала своје чувене брендове, купац фирма из БиХ
"Увијек имате два приступа како да користите кућне апарате. Један је да купите што ефикасније, а други је, да их користите како треба. Бојлер је највећи потрошач у домаћинству, на кога иде око 24 одсто потрошене електричне енергије", указује професор.
С обзиром на тарифни систем и да је ноћу струја четири пута јефтинија, боље је да бојлер укључимо ноћу, а искључимо ујутру.
"Мада људи не воле да чују, на штедњу свакао утиче и то да се не купате у кади, него се туширате, када се туширате, прекидате пуштање воде. Размишљајте о томе, да су вам то трошкови, што мање потрошите воде, то ће вам бити мањи рачуни", препоручује Бањац.
Према ријечима професора, шпорет троши у просјечном домаћинство између 15 и 17 одсто струје, те је дао неке од савјета како можемо много ефикасније да га користимо.
Свијет
Подршка чланству Kијева у EУ и НАТО испод 50 одсто
"Када вода прокључа смањите ринглу на мању температуру. Ништа не добијате тиме, ако доводите пуно топлоте, осим да вода брже испари. Њена температура када ври је увијек 100 степени, нећете убрзати процес кувања. Експрес лонац је одлично рјешење, треба му три, до четири пута треба мање времена да се скува неко јело. При том он омогућава да се храна термички обрађује на вишој температури, него што је то случај у обичној шерпи".
Такође, додајте да је боље уколико имамо индукционе шпорете.
"У последње вријеме појавили су се такозвани индукциони шпорети. Они су ефикаснији, јер прескачемо загријавање рингле и директно се грије шерпа. Рерна такође доста троши, па можете да је подесите да се током ноћи укључи и испече јело. Добро рјешење су и микроталасне рерне. Правилним руковањем може да се уштеди од 30 до 40 одсто", сматра професор.
Србија
Лопов ушао у Хитну помоћ и украо торбицу
Овај стручњак објашњава да у данашње вријеме није потребно да перемо веш на изузетно високим температурама, јер су сада детерџенти много јаки.
"Уређај у Д категорији троши за 50 одсто више енергије него у класи А. Јесте да је производ нешто скупљи, али када се израчуна годишња или потрошња у току њеног радног вијека, видјећете да се то исплати. Наравно треба је користити на нижим температурама. Данашњи детерџенти су изузетно јаки, не треба да се иде на некадашње искувавање веша. На крају, ни веш који перемо не дозвољава те високе температуре”, објашњава професор.
Највећу енергију веш машине потроше за загријавање воде. Ако имате програм од 60 степени, 80 одсто утрошене енергије вам одлази на загријавање воде. Слично важи и када је ријеч о машинама за прање судова, ниже температуре, еко програми, краћи програми, зато је савјет да се судови исперу прије стављања у машину.
Породица
Стручњаци савјетују: Ево када је право вријеме да дијете престане користити цуцлу
Бањац посебно истиче да сви имамо разне модеме, рутере, рисивере, њихова потрошња је заиста мала, али разлика између њих и великих потрошача је што они раде 24 сата, 365 дана у години.
"У почетку када су се појавили компјутери, да би смањили потрошњу енергије измишљен је такозвани стенд-бај мод, исто и за телевизоре. Такозвано припремно стање, дакле да он не ради, да се монитор угаси, да не би трошио непотребно електричну енергију. И заиста они штеде на тај начин. Међутим људи су почели да се понашају лагодно у тој позицији, компјутери нам стално остају у том стенд-бај моду, телевизори такође", каже професор.
Савјетује да их искључимо кад год смо у могућности.
Градови и општине
Зворник богатији за 46 малих становника
"Они обично стоје један поред другог, прикључени на продужни кабл са више утичница. Кад излазите из куће, искључите прекидач, неће им штетити, тако их одмарате. Такође из употребе избаците све сијалице са ужареном нити, ставите лед сијалице, девет пута мање троше енергије", савјетује професор Бањац.
(Најжена)
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму