Ријешите дилему: Да ли се кафа може пити у току Божићног поста?

Божићни пост увелико је у току, а многи вјерници су убијеђени да је конзумирање кафе без млијека у складу са правилима.
Суштински, кафа јесте посни напитак будући да је на биљној бази.
Али, гледано из другог угла то баш и није тако. Када садржи кофеин који представља једну врсту психостимуланса. Овакве супстанце могу изазвати ефектније понашање и нервозније реакције, што није у складу са тјелесним и духовним уздржавањем.
Такође, испијање кафе подстиче лучење норадреналина, који дјелује тако што убрзава рад срца, шири зенице и појачава тонус мишића. То су уједно и једни од симптома болести зависности – свака зависност представља велики гријех, преноси Најжена.
Зато, могуће рјешење би било испијање кафе без кофеина. Такође, око свих својих недоумица најбоље би било да се посавјетујете са свештеником из своје парохије.
