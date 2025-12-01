Logo

Ријешите дилему: Да ли се кафа може пити у току Божићног поста?

01.12.2025

07:45

Божићни пост увелико је у току, а многи вјерници су убијеђени да је конзумирање кафе без млијека у складу са правилима.

Суштински, кафа јесте посни напитак будући да је на биљној бази.

Али, гледано из другог угла то баш и није тако. Када садржи кофеин који представља једну врсту психостимуланса. Овакве супстанце могу изазвати ефектније понашање и нервозније реакције, што није у складу са тјелесним и духовним уздржавањем.

Кафа

Савјети

Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална

Такође, испијање кафе подстиче лучење норадреналина, који дјелује тако што убрзава рад срца, шири зенице и појачава тонус мишића. То су уједно и једни од симптома болести зависности – свака зависност представља велики гријех, преноси Најжена.

Патријарх Порфирије

Друштво

Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

Зато, могуће рјешење би било испијање кафе без кофеина. Такође, око свих својих недоумица најбоље би било да се посавјетујете са свештеником из своје парохије.

