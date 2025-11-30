Најтраженији намаз ове зиме: Рецепт за домаћу посну паштету

30.11.2025
Сезона поста сваке године врати у фокус једно важно питање: може ли посна трпеза да буде истовремено здрава, једноставна и укусна?
Одговор је да и то захваљујући једном рецепту који је посљедњих седмица постао прави хит.
У питању је домаћа посна паштета од шампињона и ораха, намаз који је толико добар да га обожавају и они који уопште не посте.
Овај рецепт је освојио друштвене мреже, кухиње и канцеларије. Разлог је јасан: јефтин је, брзо се прави и има укус као да је стигао из праве деликатесе. Савршен је за ужурбана јутра, за здраве ужине дјеце, али и за оне дане када желите нешто фино и домаће, а да вас кошта минимално.
У њеној основи су шампињони, ораси, лук и мало лимуна, комбинација која даје пун, готово “месни” укус. Они који су је пробали кажу да је толико ароматична и кремаста да се често једе кашиком, као мезе.
Осим што је преукусна, потпуно је биљна, богата влакнима и добрим мастима, па је једнако добра и ван поста. Идеална је за сендвиче, тост, кифлице, хладну вечеру или као намаз који носите на посао.
Састојци:
250 г шампињона
1 велика главица црног лука
3 чена бијелог лука
100 г ораха (може и сунцокрет за јефтинију верзију)
2–3 кашике уља
1 кашика соја соса (опционо, али даје савршен “умами” укус)
Сок од пола лимуна
Со и бибер
Мљевена паприка (димљена или обична)
Прстохват першуна
По потреби мало воде или посног маргарина за кремастију текстуру
Савјети
Припрема:
Ситно исјецкан црни лук пропржити на уљу док не омекша.
Додати исјецкане шампињоне и пржити док не пусте воду и упију течност.
Убацити бијели лук и кратко пропржити.
Додати орахе и соја сос, па све заједно још минут-два на ватри.
Склонити са рингле, додати лимун, зачине и оставити да се охлади.
Изблендирати до глатке, кремасте текстуре.
Оставити у фрижидеру барем 30 минута да се укуси повежу.
Резултат је фина, мазива паштета која у фрижидеру траје до 5 дана и постаје све боља!
Соја сос даје дубину и појачава арому шампињона.
Димљена паприка прави дашак “кантина носталгије”.
За дјецу блендирајте дуже да буде скроз глатка.
Ако желите јачи укус, додајте кашичицу сенфа или мало бибера.
Занимљивости
Иако дјелује једноставно, ова паштета постала је једна од најврелијих зимских тема. Људи је носе на славе, путовања, родитељски, на посао уз интегралну кифлу, па чак и на пут као здрави међуоброк. У времену када сви траже брза, практична и приступачна рјешења, овај намаз се показао као пун погодак.
Зато, ако ове зиме желите нешто домаће, укусно и потпуно посно, ова паштета је прави избор. Једноставна, здрава и боља од многих куповних, биће фаворит ваше трпезе, али и мали гурмански ритуал за цијелу породицу, преноси Она.рс.
