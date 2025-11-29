Четири собне биљке могу помоћи у контроли влаге

Извор:
Кликс
29.11.2025
15:39
Коментари:0
Плијесан и кондензација могу постати озбиљни проблеми у домовима током јесени и зиме, али ове собне биљке које упијају влагу нуде природну методу за контролу влажности.
Како наводи Еxпрес.ук, собне биљке могле би одиграти кључну улогу у побољшању нашег благостања ове јесени и зиме, пружајући значајно побољшање дневних боравака и купатила. Биљке могу знатно смањити ниво влаге у дому, што би природно могло спријечити развој плијесни на влажним мјестима у цијелом простору.
Плијесан може представљати озбиљан ризик, а уобичајена гљивица потенцијално доприноси појави проблема с дисањем, алергија или чак астме. Тајна лежи у одабиру биљних сорти које су посебно учинковите за одређене просторије и не захтијевају сталну његу.
Ипак, морате схватити потребе биљке за освјетљењем, тлом и залијевањем, посебно када тражите биљке за купатила.
"Плијесан у дому узрокована је прекомјерном влагом. Топле просторије, попут купатила, посебно су угрожене. Кориштење биљака за спрјечавање појаве плијесни практичан је и природан начин контроле влаге у вашем дому", навели су стручњаци из Гарденинг Експреса.
Колико је биљка добра у смањењу влажности зрака зависи о њеној способности упијања росе, магле и друге влаге кроз лишће. Та се влага затим спушта до коријена.
Љепота овог природног рјешења је у томе што ћете примијетити побољшање, а истовремено ћете имати и прекрасне биљке у којима ћете уживати.
Енглески бршљан
Енглески бршљан може уклонити плијесан из влажних окружења и представља изврсну опцију за купатила. Стручњаци су открили да "најбоље расте на јаком, неизравном свјетлу и да га треба редовно залијевати".
Приликом залијевања, препоручљиво је темељито натопити биљку прије него што допустите да се тло осуши на дубину од отприлике један центиметар прије сљедећег залијевања.
Иако бршљани преферирају умјерену влажност, могу се носити с типичним кућним условима. За повећање влажности, биљку поставите на пладањ напуњен влажним каменчићима или перлитом.
Никада не остављајте бршљане у стајаћој води. Енглески бршљан успијева уз одговарајућу циркулацију зрака у окружењу без загушења.
Држите биљку даље од кућних љубимаца јер су јој листови отровни за њих. Због тога енглески бршљан одлично функционише у висећој посуди или на врху ормарића.
Спатифилиум
Спатифилиум воли хлад и успијевају у високој влажности па су савршен избор за подручја склона плијесни попут купатила.
Биљка црпи влагу из атмосфере кроз своје лишће и не треба јој изравна сунчева свјетлост за раст јер се може развијати под умјетном расвјетом.
Такође су изврсни за оне који се боре с алергијама или астмом. Иако биљка производи прекрасне цвјетове, остаје отровна за кућне љубимце па ју је најбоље смјестити изван дохвата.
Додатне смјернице за његу укључују уклањање оцвалих цвјетова и редовно чишћење или брисање лишћа како би се осигурала правилна фотосинтеза.
Сансевиериа
Позната и као свекрвин језик, ова биљка је робусна и прилагодљива, што је чини једном од најбољих за борбу против кондензације и вишка влаге.
Ова биљка успијева на јаком свјетлу и топлим температурама те захтијева минимално одржавање, залијевајући је само сваке седмице или двије, што је чини изврсном биљком за почетнике.
Биљка се може похвалити разним облицима и бојама листова, од којих многи наликују змијској кожи. Листови не само да упијају вишак влаге, већ и филтрирају уобичајене кућне токсине.
Палме
Палме се обично рекламирају као "одличан избор за контролу влажности и спрјечавање појаве плијесни" јер упијају влагу кроз лишће.
Постоји неколико врста палми које можете изабрати, али арека палме, бамбусове палме, дамске палме, патуљасте датуље и тршчане палме најбоље су за суочавање с кондензацијом. Друге биљке које успијевају у влажним условима укључују орхидеје, бостонске папрати и паукове биљке.
