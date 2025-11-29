Logo
Пронађене 153 жртве поплава и клизишта

СРНА

29.11.2025

15:15

Фото: Pixabay

Најмање 153 особе погинуле су у клизиштима и поплавама у Шри Ланки изазваним циклоном "Дитва", а 191 особа је нестала, саопштиле су власти Шри Ланке.

Више од 78.000 људи премјештено је у близу 800 центара за помоћ, углавном у школе, објавио је Центар за кризне ситуације.

Више хиљада полицајаца, припадника морнарице и војника дистрибуирају храну, чисте путеве и премјештају угрожене породице на сигурно.

Шри Ланка је захваћена снажном непогодом од прошле седмице, а услови су се погоршали у четвртак, са јаким пљусковима који су поплавили куће, поља, путеве и изазвали клизишта.а

Тагови:

Šri Lanka

nesreća

Поплаве

