Пронађене 153 жртве поплава и клизишта

Извор:
СРНА
29.11.2025
15:15
Коментари:0
Најмање 153 особе погинуле су у клизиштима и поплавама у Шри Ланки изазваним циклоном "Дитва", а 191 особа је нестала, саопштиле су власти Шри Ланке.
Више од 78.000 људи премјештено је у близу 800 центара за помоћ, углавном у школе, објавио је Центар за кризне ситуације.
Више хиљада полицајаца, припадника морнарице и војника дистрибуирају храну, чисте путеве и премјештају угрожене породице на сигурно.
Шри Ланка је захваћена снажном непогодом од прошле седмице, а услови су се погоршали у четвртак, са јаким пљусковима који су поплавили куће, поља, путеве и изазвали клизишта.а
