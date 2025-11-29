Logo
Скарлет Јохансон: Финансијери тражили да не снимам филм о злоупотреби холокауста

Извор:

Телеграф

29.11.2025

15:12

Скарлет Јохансон, Глумица
Фото: screenshot / YouTube / MarvelEntertainment

Холивудска глумица Скарлет Јохансон открила је да су финансијери њеног редитељског дебија, филма „Елеонора велика“, од ње тражили да не сними филм који говори о Холокаусту.

Јохансон је за британски Телеграф испричала да су је мјесец дана прије почетка снимања контактирали финансијери филма који су рекли да им се не свиђа сценарио у којем главна јунакиња, Јеврејка, лажно тврди да је била жртва Холокауста и питали је да ли може да промијени тему.

Јохансон открива да је њихов захтјев дошао послије мјесеци припрема за филм, али да она није попустила пред захтјевом да промијени нешто што је смисао филма.

Како је истакла, поента филма је да неко лаже о најгорој могућој ствари као што је Холокауст и о томе шта се дешава када буде ухваћен у лажи.

Након њеног одбијања да промијени тему, финансијери су се преко ноћи повукли, ускративши највећи дио буџета од девет милиона долара.

„То је било заиста шокантно, била сам тако разочарана“, открила је глумица.

Срећом, брзо је пронађено рјешење, а компанија Сони пикчерс класикс се укључила као дистрибутер, надокнадивши изгубљени дио буџета, па је све настављено по плану.

У међувремену, Јохансон ради неуморно и на другим пројектима, од којих је најистакнутији нови филм Егзорциста.

Поред тога што је овог љета постала глумица чији филмови су донијели највећи приход, захваљујући првенствено успјеху остварења „Jurassic World: Rebirth“, она је позната и по својој принципијелности.

Глумица је такође тужила компанију Дизни, због кршења уговора, тврдећи да је дозвола за стримовање њеног филма „Црна удовица“ истовремено када и турнеја по биоскопима угрозила зараду.

Компанија је два мјесеца касније пристала на нагодбу од 40 милиона долара, навео је Телеграф.

Тагови:

Skarlet Johanson

holokaust

Коментари (0)
