Ана Николић пресјекла: Престајем да пијем од овог датума

29.11.2025
13:17
Ана Николић недавно је у подкасту код Бокија 13 отворено говорила о борби са зависношћу од алкохола.
Пјевачица је тада открила када дефинитивно престаје да пије.
Ана Николић је тада најавила да 28. новембра почиње са постом и престаје да пије.
''Ја ћу наставити да пијем док ми се пије, 28. новембра ћу да почнем пост и нећу пити ништа и то је тако у мојој глави, ја то тако. Коме се свиђа нек сее… а коме се не свиђа, немој да му се свиђа'', рекла је Ана Николић гостујући у подкасту код Бокија 13.
Ана је, затим, поменула и породицу и развод.
''Имам 47. година, свој живот, своје дијете требала сам да имам породицу, удала сам се не да се разводи, него се тако десило. Имам дивно дијете, јако васпитано, много добро дијете'' рекла је.
Ана Николић објавила преписку Ралета са непознатом дјевојком, због овога су се потукли
''Ја сам искусни алкохоличар, то сви знају. Послије два пића не знам гдје сам. Резистентна сам на алкохол и на људску глупост – једно је дошло с другим. Због људске глупости сам постала резистентна на алкохол. Алкохол је само посљедица. Мој дјед Бранислав, рођен истог дана као и ја, био је алкохоличар као и ја. Много тога сам повукла на њега'', испричала је Ана, преноси Блиц.
Пјевачица је додала да се не носи најбоље са притиском:
''Не подносимо сви притисак. Уопште нисам требало да будем пјевачица, већ љекар. Све то траје годинама – и естрада и тај терет. Сви ме смарају. Да си на мом мјесту, и ти би пио'', рекла је.
