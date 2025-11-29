Logo
Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

29.11.2025

11:30

Коментари:

0
Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

Ана Севић и Дарко Лазић развели су се 2018. године, а у браку су добили кћерку Лорену, а иако је било доста трзавица у њиховом односу, сада су породични пријатељи.

Ана Севић и Дарко Лазић развели су се 2018. године, а у браку су добили кћерку Лорену, а иако је било доста трзавица у њиховом односу, сада су породични пријатељи.

Они се сада редовно позивају на породична славља, а сада је Дарко објавио и фотографију на којој се види да је у проводу са Аниним садашњим супругом Данијелом Недељковићем, којег је пјевач загрлио и не скидају осмијехе са лица, преноси Блиц.

Дарко Лазић у проводу са мужем од своје бивше жене
Дарко Лазић у проводу са мужем од своје бивше жене

Наиме, фолкер је са Аниним мужем био у једном локалу, а друштво су им правили његова кума, пјевачица Андреана Чекић, као и пјевач Саша Капор.

“Варала ме је, цијели град ме исмијавао”

Иначе, Дарко је својевремено оптужио Ану да је била невјерна, док је она прије неколико година њега тужила због неплаћених алиментација.

''Знао сам да ме вара и ћутао да видим докле ће то да иде. А само је требала да ми каже: “Ја сам се заљубила”. Хиљаду пута сам је питао, порицала је. Сви су знали, па и ја, она се правила луда. Цијели град ме је исмијавао. На крају сам позвао њега и питао да ли је са мојом женом. “Не, друже, таман посла”, говорио ми је.- Немој бити безобразан, реци ми. Немој да прави мајмуна од мене и тебе. Ако сте заједно, заједно сте, убјеђивао сам га, али је све порицао'', изјавио је Дарко тада.

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

“Ми смо сада фамилија”

Међутим, они су закопали све ратне сјекире и сада један о другом имају само лијепе ријечи.

''Ми смо фамилија, Ана Севић, Данијел, Каћа, ја, кума Андреана Чекић, Каћине сестре. Ми смо нормални људи, јако се лијепо дружимо, сви смо срећни'', причао је Дарко.

Дарко Лазић

Ana Sević

