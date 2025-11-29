Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

29.11.2025
11:30
Коментари:0
Ана Севић и Дарко Лазић развели су се 2018. године, а у браку су добили кћерку Лорену, а иако је било доста трзавица у њиховом односу, сада су породични пријатељи.
Они се сада редовно позивају на породична славља, а сада је Дарко објавио и фотографију на којој се види да је у проводу са Аниним садашњим супругом Данијелом Недељковићем, којег је пјевач загрлио и не скидају осмијехе са лица, преноси Блиц.
Наиме, фолкер је са Аниним мужем био у једном локалу, а друштво су им правили његова кума, пјевачица Андреана Чекић, као и пјевач Саша Капор.
Иначе, Дарко је својевремено оптужио Ану да је била невјерна, док је она прије неколико година њега тужила због неплаћених алиментација.
''Знао сам да ме вара и ћутао да видим докле ће то да иде. А само је требала да ми каже: “Ја сам се заљубила”. Хиљаду пута сам је питао, порицала је. Сви су знали, па и ја, она се правила луда. Цијели град ме је исмијавао. На крају сам позвао њега и питао да ли је са мојом женом. “Не, друже, таман посла”, говорио ми је.- Немој бити безобразан, реци ми. Немој да прави мајмуна од мене и тебе. Ако сте заједно, заједно сте, убјеђивао сам га, али је све порицао'', изјавио је Дарко тада.
Међутим, они су закопали све ратне сјекире и сада један о другом имају само лијепе ријечи.
''Ми смо фамилија, Ана Севић, Данијел, Каћа, ја, кума Андреана Чекић, Каћине сестре. Ми смо нормални људи, јако се лијепо дружимо, сви смо срећни'', причао је Дарко.
