Нивес Целзијус показала нову тетоважу

28.11.2025
13:35
Коментари:0
Инфлуенсерка Нивес Целзијус поново је изазвала пажњу на друштвеним мрежама. Овај пут она је показала своју нову тетоважу.
"Као и за све остале, видјела сам нешто слично. Будући да ми Инстаграмов алгоритам избацује једино мачке и тетоваже, сачувала сам фотографију и будући да сам наредних мјесец наставила интензивно размишљати о њој, знала сам да ми је суђена", испричала је Нивес Целзијус хрватским медијима.
То је иста она тетоважа која је протеклог викенда залудјела пола њених пратилаца, а другу половину натјерала да зумира екране као да полажу испит.
