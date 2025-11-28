Logo
Нивес Целзијус показала нову тетоважу

28.11.2025

13:35

Нивес Целзијус показала нову тетоважу

Инфлуенсерка Нивес Целзијус поново је изазвала пажњу на друштвеним мрежама. Овај пут она је показала своју нову тетоважу.

"Као и за све остале, вид‌јела сам нешто слично. Будући да ми Инстаграмов алгоритам избацује једино мачке и тетоваже, сачувала сам фотографију и будући да сам наредних мјесец наставила интензивно размишљати о њој, знала сам да ми је суђена", испричала је Нивес Целзијус хрватским медијима.

То је иста она тетоважа која је протеклог викенда залуд‌јела пола њених пратилаца, а другу половину натјерала да зумира екране као да полажу испит.

Нивес Целзијус

