Српска пјевачица шокирала: "Имали су однос на столу, а мени наредили да чучнем”

Извор:
Телеграф
28.11.2025
13:16
Коментари:0
Пјевачица и бивша учесница "Задруге", Сандра Решић, шокирала је јавност причом коју је доживјела на једном свом наступу.
Како је истакла, наводно двојица београдских бизнисмена наредила су јој да чучне испод стола и тако настави да пјева, а када је сазнала шта је разлог, остала је запрепашћена.
Током гостовања у емисији на Адриа ТВ-у, Сандра је открила све детаље овог несвакидашњег догађаја.
“Одједном смо мој колега и ја добили, па није то била наредба, али је то било више као... Да ли нас двоје можемо да се склонимо и да станемо испод стола јер они нешто треба да ураде. Дакле, да чучнемо испод стола и наставимо да пјевамо. Они ће то платити, нема проблема”, започела је причу Сандра Решић, па открила шта се потом десило:
"Он и ја чучнемо, али били су мало виши столови тако да нисмо скроз чучали, више смо се савили и пјевали у том положају. Не знам да кажем колико је тачно времена прошло, можда 10-15 минута и онда нам је неко пришао и рекао: "Ма сад слободно устаните и овако и онако нема везе. Нагледали сте се ви свачега". Рекох сад кад устанем, шта ли ћу да видим", истакла је пјевачица.
Оно што је угледала, дефинитивно није очекивала.
"Они су, два бизнисмена плус још један поред њих, имали су односе са девојкама на сред стола", изјавила је Сандра Решић.
"Ви сте били испод стола, а они су на столу имали интимне односе са њима?", питала је шокирано водитељка.
"Да, и они су нама онда рекли да станемо иза њих, код нашег клавијатуристе, да наставимо да пјевамо, да ми немамо ништа са њима, све је супер, они настављају”, испричала је Сандра Решић.
Исјечак из ове емисије изазвао је пажњу на друштвеним мрежама, па се коментари само нижу, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму