Вулић: Категорично одбацујемо приједлоге закона о Суду и ВСТС

Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ категорично одбацује приједлоге закона ПДП-а и СДС-а о Суду и Високом судском и тужилачком савјету БиХ /ВСТС/, јер су они у потпуности неприхватљиви и непроводиви, рекла је Срни шеф Клуба СНСД-а Сања Вулић.
Вулићева је рекла да СНСД неће учествовати у спровођењу налога Кристијана Шмита и да приједлози измјена Закона о Суду БиХ и закона о ВСТС нису резултат унутрашњег политичког договора нити европских стандарда, већ директно политичко наређење с циљем демонстрације силе и стварања привида политичке релевантности двије вјештачке "тројке" - српске и бошњачке.
"Стручна јавност је јасно рекла своје, не подржавају приједлоге закона али очигледно је да то креаторе ових приједлога не занима", поручила је Вулићева.
Они који се данас лажно представљају као европска алтернатива, како је навела, у стварности су извршиоци политике глобалистичких центара моћи и најдиректнији рушитељи Дејтонског споразума.
"То нису носиоци европских вриједности, већ политички послушници Кристијана Шмита, чија је једина мисија слабљење ентитета и обесмишљавање уставне позиције Републике Српске", закључила је Вулићева.
Она истиче да су за разлику од њих, министри СНСД-а и ХДЗ-а једини који су дали конкретан, мјерљив и међународно препознат допринос европском путу БиХ.
Све остало је, како је навела, празна прича, политичка глума и покушај обмане јавности.
"Поручујемо јасно и без задршке, Република Српска неће бити колатерална штета ничијих амбиција, нити полигон за доказивање лојалности Кристијану Шмиту. Ко жели наклоност европских бирократа, нека је тражи на други начин, а не кроз урушавање институција Српске и насилно прекрајање Дејтона. СНСД ће томе стати на пут", рекла је Вулићева.
Хитна сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ заказана је у понедјељак, 22. децембра, а на дневном реду је Приједлог измјена и допуна Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о Високом судском тужилачком савјету /ВСТС/ БиХ.
