Logo
Large banner

Вулић: Категорично одбацујемо приједлоге закона о Суду и ВСТС

Извор:

СРНА

19.12.2025

12:43

Коментари:

0
Вулић: Категорично одбацујемо приједлоге закона о Суду и ВСТС
Фото: АТВ

Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ категорично одбацује приједлоге закона ПДП-а и СДС-а о Суду и Високом судском и тужилачком савјету БиХ /ВСТС/, јер су они у потпуности неприхватљиви и непроводиви, рекла је Срни шеф Клуба СНСД-а Сања Вулић.

Вулићева је рекла да СНСД неће учествовати у спровођењу налога Кристијана Шмита и да приједлози измјена Закона о Суду БиХ и закона о ВСТС нису резултат унутрашњег политичког договора нити европских стандарда, већ директно политичко наређење с циљем демонстрације силе и стварања привида политичке релевантности двије вјештачке "тројке" - српске и бошњачке.

"Стручна јавност је јасно рекла своје, не подржавају приједлоге закона али очигледно је да то креаторе ових приједлога не занима", поручила је Вулићева.

Они који се данас лажно представљају као европска алтернатива, како је навела, у стварности су извршиоци политике глобалистичких центара моћи и најдиректнији рушитељи Дејтонског споразума.

"То нису носиоци европских вриједности, већ политички послушници Кристијана Шмита, чија је једина мисија слабљење ентитета и обесмишљавање уставне позиције Републике Српске", закључила је Вулићева.

baba vanga

Занимљивости

Баба Ванга предвиђа у 2026: Не слути на добро

Она истиче да су за разлику од њих, министри СНСД-а и ХДЗ-а једини који су дали конкретан, мјерљив и међународно препознат допринос европском путу БиХ.

Све остало је, како је навела, празна прича, политичка глума и покушај обмане јавности.

"Поручујемо јасно и без задршке, Република Српска неће бити колатерална штета ничијих амбиција, нити полигон за доказивање лојалности Кристијану Шмиту. Ко жели наклоност европских бирократа, нека је тражи на други начин, а не кроз урушавање институција Српске и насилно прекрајање Дејтона. СНСД ће томе стати на пут", рекла је Вулићева.

Хитна сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ заказана је у понедјељак, 22. децембра, а на дневном реду је Приједлог измјена и допуна Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о Високом судском тужилачком савјету /ВСТС/ БиХ.

Подијели:

Тагови:

Сања Вулић

PDPS BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Исплаћено више од три милиона КМ премије за млијеко

Република Српска

Исплаћено више од три милиона КМ премије за млијеко

1 ч

0
Удес код Добоја, повријеђене три особе

Хроника

Удес код Добоја, повријеђене три особе

1 ч

0
Путин: Знамо шта се догађа са НИС-ом, надам се заједничком рјешењу

Србија

Путин: Знамо шта се догађа са НИС-ом, надам се заједничком рјешењу

1 ч

1
Повећан број акутних респираторних инфекција

Бања Лука

Повећан број акутних респираторних инфекција

1 ч

0

Више из рубрике

У понедјељак о Закону о Суду и ВСТС-у

БиХ

У понедјељак о Закону о Суду и ВСТС-у

4 ч

0
Кошарац: Захваљујући нашем ставу није усвојен закључак којим се осуђује Русија

БиХ

Кошарац: Захваљујући нашем ставу није усвојен закључак којим се осуђује Русија

19 ч

0
ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а

БиХ

ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а

22 ч

1
ВСТС БиХ именовао носиоце правосудних функција, ово су њихова имена

БиХ

ВСТС БиХ именовао носиоце правосудних функција, ово су њихова имена

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Супруг Луне Ђогани пријављен полицији: „Немају паметнија посла“

13

47

Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

13

43

На ВМА од данас забрањене посјете пацијентима

13

28

Додик: Представници СДС-а и ПДП-а у ЦИК-у потврдили да су жалбе неутемељене

13

22

Маја Маринковић остала без хонорара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner