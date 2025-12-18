ВСТС БиХ именовао носиоце правосудних функција, ово су њихова имена

Извор:
АТВ
18.12.2025
Током другог дана засједања, које се одржава 17. и 18. децембра 2025. године у Сарајеву, Високи судски и тужилачки савјет БиХ донио је одлуку о именовању носилаца правосудних функција у БиХ.
На нивоу ФБиХ, Милена Драмац је именована на позицију предсједнице Општинског суда у Јајцу и Марко Лукач на позицију предсједника Општинског суда у Орашју.
На нивоу Републике Српске, Вибор Вучић је именован на позицију предсједника Окружног трговинског суда у Бањој Луци и Татјана Радуљ на позицију предсједника Основног суда у Новом Граду.
Приликом доношења Одлуке о именовању, ВСТС БиХ је узео у обзир критеријуме као што су: стручно знање, радно искуство и резултати рада; стручне вјештине засноване на резултатима из претходне каријере; способност непристрасног, савјесног, марљивог, одлучног и одговорног обављања дужности у оквиру позиције за коју се пријављује; односи са колегама, понашање ван посла, професионална непристрасност и углед, те искуство на руководећим позицијама.
Приликом именовања, ВСТС БиХ примјењиваће одговарајуће уставне одредбе које регулишу једнака права и заступљеност конститутивних народа и осталих, и поштоваће уравнотежену заступљеност полова, саопштило је ВСТС БиХ.
