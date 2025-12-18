Logo
Large banner

ВСТС БиХ именовао носиоце правосудних функција, ово су њихова имена

Извор:

АТВ

18.12.2025

13:23

Коментари:

0
ВСТС БиХ именовао носиоце правосудних функција, ово су њихова имена

Током другог дана засједања, које се одржава 17. и 18. децембра 2025. године у Сарајеву, Високи судски и тужилачки савјет БиХ донио је одлуку о именовању носилаца правосудних функција у БиХ.

На нивоу ФБиХ, Милена Драмац је именована на позицију предсједнице Општинског суда у Јајцу и Марко Лукач на позицију предсједника Општинског суда у Орашју.

На нивоу Републике Српске, Вибор Вучић је именован на позицију предсједника Окружног трговинског суда у Бањој Луци и Татјана Радуљ на позицију предсједника Основног суда у Новом Граду.

Приликом доношења Одлуке о именовању, ВСТС БиХ је узео у обзир критеријуме као што су: стручно знање, радно искуство и резултати рада; стручне вјештине засноване на резултатима из претходне каријере; способност непристрасног, савјесног, марљивог, одлучног и одговорног обављања дужности у оквиру позиције за коју се пријављује; односи са колегама, понашање ван посла, професионална непристрасност и углед, те искуство на руководећим позицијама.

Приликом именовања, ВСТС БиХ примјењиваће одговарајуће уставне одредбе које регулишу једнака права и заступљеност конститутивних народа и осталих, и поштоваће уравнотежену заступљеност полова, саопштило је ВСТС БиХ.

Подијели:

Тагови:

VSTS

BiH

imenovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Насер Орић боље да објасни убиство судије Илића и масакрирање дјечака Стојановића

Република Српска

Додик: Насер Орић боље да објасни убиство судије Илића и масакрирање дјечака Стојановића

2 седм

5
Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ

Република Српска

Мазалица: Стране судије и Шмит треба да оду из БиХ

1 мј

0
Шта се спрема за Уставни суд? "Чека се сигнал"

Република Српска

Шта се спрема за Уставни суд? "Чека се сигнал"

1 мј

0
Ко је одлучивао о Додику: Мирсад, Нусбергер, Бјанку, Келер...

БиХ

Ко је одлучивао о Додику: Мирсад, Нусбергер, Бјанку, Келер...

1 мј

7

Више из рубрике

Масовно тровање оловом у Варешу

БиХ

Масовно тровање оловом у Варешу

3 ч

0
Мигрант из Судана

БиХ

Ампутиране им ноге и шаке: У БиХ пронађени повријеђени мигранти

16 ч

0
Сарајево смог магла

БиХ

Ваздух опасан по здравље, забрањен боравак дјеце на отвореном

22 ч

0
Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

БиХ

Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Због бруцелозе, животиње куповати код регистрованих узгајивача

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner