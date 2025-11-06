Logo

Ко је одлучивао о Додику: Мирсад, Нусбергер, Бјанку, Келер...

06.11.2025

09:13

Коментари:

7
Ко је одлучивао о Додику: Мирсад, Нусбергер, Бјанку, Келер...
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Крњи Уставни суд БиХ у којем нема судија из Републике Српске, одбио је апелацију против другостепене пресуде Милораду Додику за фамозно "непоштивање одлука Кристијана Шмита".

Како пишу медији из Сарајева, за апелацију Додиковог адвокатског тима био је једино Хрват Марин Вукоја, док су остали били за одбијање.

То значи да је Уставни суд прихватио првo наметање одлуке њемачког држављанина Кристијана Шмита. Затим, прихватили су суђење припадника тзв. Армије РБиХ Сене Узуновић. О самој одлуци су гласали некадашњи члан СДА Мирсад Ћеман, Валерија Галић, Лариса Велић, Леди Бјанку (Албанац), Хелен Келер (Швајцарка), Ангелика Нусбергер (Њемачка).

Мирсад Ћеман је 16 година био посланик Странке демократске акције (СДА).

Лариса Велић је судиница Уставног суда и универзитетски професор. Правни факултет је завршила у Њемачкој, Дизелдорфу. Била је укључена у различите међународне пројекте у БиХ кроз компанију Њемачког друштва за техничку сарадњу. Радила је као консултант и предавач од стране домаћих, али и страних организација као што је УСАИД, УНДП, УНИЦЕФ и други.

Судије из Републике Српске не сједе у Уставном суду, јер њихов став не значи ништа. Састав суда у којем сједи троје страних судија, два Бошњака и два Хрвата омогућује да сваки пут Срби буду прегласани.

