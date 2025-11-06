Дан жалости у ФБиХ због трагедије у Тузли

06.11.2025
У Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко дистрикту данас је Дан жалости након трагичног пожара у Дому пензионера у Тузли.
У пожару је погинуло најмање 11 особа, а више од 40 је повријеђено.
Влада Федерације Босне и Херцеговине синоћ је на хитној сједници донијела Одлуку о проглашењу 6. новембра Даном жалости у Федерацији БиХ због трагичног догађаја и страдања штићеника у Дому пензионера у Тузли, саопштено је из Канцеларија за односе с јавношћу Владе ФБиХ.
Дан жалости се обиљежава обавезним истицањем заставе Босне и Херцеговине на пола копља, односно јарбола, на зградама законодавних, извршних и судских органа власти, јавних установа, институција и других правних лица на подручју Федерације БиХ.
На Дан жалости не могу се одржавати програми културно-забавног карактера на јавним мјестима у Федерацији Босне и Херцеговине, а медијске куће на територији Федерације БиХ су дужне ускладити и прилагодити своје програмске садржаје Дану жалости.
Градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Синиша Милић прогласио је 6. новембар 2025. године Даном жалости у Брчко дистрикту БиХ, због трагичног губитка људских живота узрокованог пожаром у Дому пензионера у Тузли.
