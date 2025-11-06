Logo

Дан жалости у ФБиХ због трагедије у Тузли

06.11.2025

07:33

Коментари:

0
Дан жалости у ФБиХ због трагедије у Тузли
Фото: Anadolija

У Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко дистрикту данас је Дан жалости након трагичног пожара у Дому пензионера у Тузли.

У пожару је погинуло најмање 11 особа, а више од 40 је повријеђено.

Влада Федерације Босне и Херцеговине синоћ је на хитној сједници донијела Одлуку о проглашењу 6. новембра Даном жалости у Федерацији БиХ због трагичног догађаја и страдања штићеника у Дому пензионера у Тузли, саопштено је из Канцеларија за односе с јавношћу Владе ФБиХ.

Дан жалости се обиљежава обавезним истицањем заставе Босне и Херцеговине на пола копља, односно јарбола, на зградама законодавних, извршних и судских органа власти, јавних установа, институција и других правних лица на подручју Федерације БиХ.

На Дан жалости не могу се одржавати програми културно-забавног карактера на јавним мјестима у Федерацији Босне и Херцеговине, а медијске куће на територији Федерације БиХ су дужне ускладити и прилагодити своје програмске садржаје Дану жалости.

Градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Синиша Милић прогласио је 6. новембар 2025. године Даном жалости у Брчко дистрикту БиХ, због трагичног губитка људских живота узрокованог пожаром у Дому пензионера у Тузли.

Подијели:

Тагови:

Тузла

пожар

dan žalosti

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

БиХ

Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

1 ч

2
Сутра у Брчком Дан жалости

БиХ

Сутра у Брчком Дан жалости

12 ч

0
Влада донијела одлуку: Сутра Дан жалости у ФБиХ

БиХ

Влада донијела одлуку: Сутра Дан жалости у ФБиХ

14 ч

0
Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

БиХ

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

01

У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

08

50

Удес на магистралном путу, саобраћај потпуно обустављен

08

47

Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

08

44

Човјек извукао све новчиће из фонтане у Риму

08

38

Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner