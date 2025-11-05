Logo

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

05.11.2025

16:07

Фото: Željka Cvijanović/X
Фото: Željka Cvijanović/X

Важно је да са свима разговарамо и да презентујемо наше јасне ставове, како бисмо спријечили друге да говоре у наше име, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Током данашњег разговора са страним амбасадорима и другим дипломатама у Сарајеву, разговарали смо о актуелној политичкој ситуацији, начинима за превазилажење стања хроничне кризе у БиХ, европском путу, као и односу према НАТО-у - истакла је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Она је указала на неопходност да се укине страни интервенционизам и омогући домаћим институцијама да дјелују на демократским принципима.

- Поручила сам да је најбољи начин да помогну БиХ тај да заузму неутралан и избалансиран став према свима, те да тако охрабре унутрашњи дијалог који је једини пут ка деескалацији кризе и стабилизацији политичких прилика - додаје Цвијановићева.

