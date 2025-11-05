Logo

Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

Извор:

АТВ

05.11.2025

13:10

Коментари:

3
Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе
Фото: Anadolija

Нови скандал у Сарајеву. Том "отвореном" и "мултикултуралном" граду овај пут смета кошарка и израелски клубови.

"Грађани" који се противе најављеној кошаркашкој утакмици између клубова Дубаи (Уједињени Арапски Емирати) и израелског Хапоела, покушали су насилно ући на сједницу кантоналне Владе, али их је полиција спријечила у томе.

"Грађани" наглашавају да Сарајево не треба дозволити "једном израелском клубу играње у БиХ због дешавања у Гази".

Протест против утакмице 1
Протест против утакмице 1

Подсјећамо, група "грађана" од јутрос се почела окупљати, прво испред зграде владе, а потом су ушли у ходник, гдје их је дочекала полиција. Окупљени носе транспаренте којима поручују да им је доста политичара, неодговорности те да дворана Зетра припада свима.

Протест против утакмице
Протест против утакмице

Они су узвикивали "Јел' вас срам" те траже да премијер Кантона Сарајево Нихад Ук да изађе како би му пренијели поруку те поручују да му "неће ништа".

Протест против утакмице 2
Протест против утакмице 2

Подсјетимо, утакмица Евролиге између Дубаија и Хапоела из Тел Авива је заказана за четвртак у 19:00 сати у дворани Зетра.

Подијели:

Тагови:

Jevreji

Израел

Gaza

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Амбасада Русије

БиХ

Огласила се Амбасада Русије у БиХ о одлуци крњег Уставног суда

4 ч

1
БиХ покреће процес легализације медицинског канабиса

БиХ

БиХ покреће процес легализације медицинског канабиса

4 ч

0
Ковачевић: Нема ни "в" ни "п" од владавине права

БиХ

Ковачевић: Нема ни "в" ни "п" од владавине права

6 ч

0
Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

БиХ

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

16

Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner