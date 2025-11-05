Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

Извор:
Нови скандал у Сарајеву. Том "отвореном" и "мултикултуралном" граду овај пут смета кошарка и израелски клубови.
"Грађани" који се противе најављеној кошаркашкој утакмици између клубова Дубаи (Уједињени Арапски Емирати) и израелског Хапоела, покушали су насилно ући на сједницу кантоналне Владе, али их је полиција спријечила у томе.
"Грађани" наглашавају да Сарајево не треба дозволити "једном израелском клубу играње у БиХ због дешавања у Гази".
Подсјећамо, група "грађана" од јутрос се почела окупљати, прво испред зграде владе, а потом су ушли у ходник, гдје их је дочекала полиција. Окупљени носе транспаренте којима поручују да им је доста политичара, неодговорности те да дворана Зетра припада свима.
Они су узвикивали "Јел' вас срам" те траже да премијер Кантона Сарајево Нихад Ук да изађе како би му пренијели поруку те поручују да му "неће ништа".
Подсјетимо, утакмица Евролиге између Дубаија и Хапоела из Тел Авива је заказана за четвртак у 19:00 сати у дворани Зетра.
