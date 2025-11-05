Logo

Ковачевић: Нема ни "в" ни "п" од владавине права

Извор:

АТВ

05.11.2025

09:29

Коментари:

0
Ковачевић: Нема ни "в" ни "п" од владавине права

Уставни суд земље, која је између осталог и земља Срба, је између избора и воље Срба и одлуке нелегалног странца, изабрао странца, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

Ковачевић је рекао да је тиме најдиректније показао чији је то у ствари суд - БиХ очигледно није.

"Нема овдје ни 'в' ни 'п' од владавине права. Само 'вп' од високог представника. Нелегалног и нелегитимног", објавио је Ковачевић на "Иксу".

Између Устава БиХ, којег су дужни штитити, и такозваних закључака Бонске конференције, којих у том уставу нема и које БиХ никада није прихватила, па самим тим не могу ни бити у правном промету у БиХ, нагласио је Ковачевић, они су одабрали ово друго - против Устава БиХ.

Крњи Уставни суд БиХ одбио је јуче апелацију правног тима предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".

Подијели:

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

БиХ

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

4 ч

0
Вулић: Уставни Суд БиХ системски урушава Устав

БиХ

Вулић: Уставни Суд БиХ системски урушава Устав

5 ч

0
Ћосић: Конаковић одређује који ће Србин бити преговарач са ЕУ

БиХ

Ћосић: Конаковић одређује који ће Србин бити преговарач са ЕУ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Још једна жртва пожара у Тузли

13

43

Битно: ОЦ 'Јахорина'

13

38

'ПарлАТВмент': Универзитет у Бањој Луци

13

37

Додик: Циљ глобалиста - протјерати Србе из БиХ

13

37

Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner