Ковачевић: Нема ни "в" ни "п" од владавине права

Извор:
АТВ
05.11.2025
Уставни суд земље, која је између осталог и земља Срба, је између избора и воље Срба и одлуке нелегалног странца, изабрао странца, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић је рекао да је тиме најдиректније показао чији је то у ствари суд - БиХ очигледно није.
"Нема овдје ни 'в' ни 'п' од владавине права. Само 'вп' од високог представника. Нелегалног и нелегитимног", објавио је Ковачевић на "Иксу".
Између Устава БиХ, којег су дужни штитити, и такозваних закључака Бонске конференције, којих у том уставу нема и које БиХ никада није прихватила, па самим тим не могу ни бити у правном промету у БиХ, нагласио је Ковачевић, они су одабрали ово друго - против Устава БиХ.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је јуче апелацију правног тима предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".