Ћосић: Конаковић одређује који ће Србин бити преговарач са ЕУ

05.11.2025
07:53
Коментари:0
Делегат ХДЗ-а у Дому народа Зденко Ћосић каже да се не слаже са политиком лидера НиП-а Елмедина Конаковића који је својим условима искључио двије трећине Срба у одабиру главног преговарача БиХ са ЕУ.
”Господин Конаковић би елиминисао читаву једну странку која је једна од већих у БиХ, њене симпатизере, сараднике итд. Његов је услов да то не може бити СНСД, њихов сарадник, а прихвата да то буде Србин јер су се тако договорили. Другим ријечима, он је ту базу и потенцијал српских кадрова свео на једну трећину. Другим ријечима, може бити Србин, али ја ћу одредити који ће бити. Ја то никада не прихватам, јер су Хрвати жртве такве политике”, рекао је Ћосић.
Он истиче да Конаковић има толико услова које је немогуће спровести.
”Он тражи јер постоји договор, иако је мени та врста договора неприхватљива. То да се договара које ће националности преговарач бити, из које партије ће долазити. Ми идемо ка Европи гдје баш нису таква правила. Хрватска је прошла ту фазу, била је то нестраначка особа”, поручује Ћосић.
