Кошарац: Конаковић и након 3 године успијева да изненади непознавањем дипломатске ситуације

02.11.2025
Aктуелни министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић и након три године успјева да нас изненади степеном непознавања дипломатске комуникације, изјавио је замјеник предсједавајућег Савјета министара, Сташа Кошарац.
''Не знам коју је сједницу Савјета безбједности УН гледао Дино Конаковић, али ако је срећан дипломатским порукама са посљедње сједнице, желим му да остане "први дипломата БиХ" још дуго времена. Док је нама Дине и сличних, нема разлога за бригу. Што их је више, мање је БиХ'', истакао је Кошарац за Срну.
Кошарац је нагласио да "политика Дине и екипе није ништа друго до осмишљавање силних обмана, нагађања, сплеткарења и популистичког увјеравања властитог бирачког тијела да ће им неко са стране сервирати рјешења".
''Мада, ово задње им иде све теже, јер су остали без идејног творца Марфија, њихов ментор Шмит је на одласку, а глобалне политичке околности неумољиво се мијењају'', констатовао је Кошарац.
Кошарац је упитао шта је остало од "Тројкиног" "згртања багером" и "шут карте" за СНСД, "гашења Додиковог лобирања", "побједе БиХ" и сличних испразних парола?
''Остало је све мање БиХ и чињеница да више није фактор на међународној сцени. Зато кажем - нека нам дипломате Дине и 'Тројкиног' лобирања. Док они дођу до момента саморефлексије и разумијевања обима успјеха политика предсједника Републике Српске Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, за БиХ ће бити касно'', указао је Кошарац.
Ма колико иронично звучи, истакао је он, политички тестамент "Како смо уништили БиХ" у коначници ће потписати "Тројка".
''Немам ништа против'', поручио је Кошарац.
