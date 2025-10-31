Кошарац: Кришто да покрене оцјену уставности одлуке о главном преговарачу са ЕУ

Извор:
СРНА
31.10.2025
10:14
Коментари:0
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац очекује да предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто затражи од Уставног суда БиХ оцјену уставности и законитости одлуке Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ о формирању канцеларије главног преговарача са ЕУ.
Кошарац је рекао Срни да је одлука Представничког дома неуставна и незаконита, а при том и апсолутно неспроводива, те да од Криштове очекује да у складу са Уставом БиХ и Законом о Савјету министара покрене уставноправни спор за оцјену уставности и законитости наведене одлуке.
Кошарац је упозорио да ће политичка авантура странака "тројке", СДА и опозиције /у/ Српској имати несагледиве посљедице, за које морају преузети одговорност.
Он је истакао да је сраман и понижавајућу издајнички чин опозиције /у/ Српској, која је дала свој глас за ускраћивање гласа и видљивости Српске у процесу ЕУ интеграција.
"То им нећемо дозволити", поручио је Кошарац.
Култура
7 најбољих старих хорор трилера, који се гледају без трептања
Истакао је да је одлука коју су усвојили не само у сукобу са уставним надлежностима, већ је супротна Закону о Савјету министара и Закону о управи БиХ.
Он је навео да Закон о Савјету министара прописује да ова институција може основати сталне или привремене канцеларије, дирекције, службе, одборе и друга тијела ради обезбјеђења потпуног, дјелотворног, квалитетног и усклађеног обављања послова, а да канцеларија главног преговарача БиХ спада у ову категорију, јер је ријеч о посебном стручном тијелу привременог карактера.
Наука и технологија
Ови рутери ће бити забрањени
Указао је да је прекршен и Закон о управи БиХ, према којем Парламентарна скупштина БиХ, а не један њен дом, може формирати стручне, техничке и друге службе и то за потребе Парламентарне скупштине, а не једног њеног дома.
"Из процеса одлучивања брутално су избацили Дом народа парламента БиХ, настојећи да заобиђу већинску вољу српског, али и хрватског народа", рекао је Кошарац, који није изненађен понашањем "тројке" и СДА, јер су њихови мотиви, каже, познати.
БиХ
6 ч0
БиХ
15 ч0
БиХ
15 ч3
БиХ
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму