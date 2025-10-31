Logo

Тинејџери претукли мушкарца на смрт летвом и металном палицом

Извор:

Телеграф

31.10.2025

09:58

Коментари:

0
Тинејџери претукли мушкарца на смрт летвом и металном палицом
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Два дјечака, стара 15 и 16 година, ухапшена су због сумње да су претукли човјека насмрт на аутобуској станици у Хајдунанашу у Мађарској.

Напад се догодио у уторак увече, а језивом злочину претходила је вербална расправа жртве са тинејџерима.

Полиција је у уторак, око 22 сата, примила позив грађана да је дошло до физичког сукоба мушкарца са двојицом тинејџера на аутобуској станици. Када је патрола стигла на лице мјеста, затекли су мушкарца како лежи на плочнику без свијести.

ратко трифуновић

Друштво

Трифуновић: Очекујемо јануарско усклађивање пензија од 10 одсто

На лице мјеста је брзо стигла и екипа Хитне помоћи али је жртва (44) упркос напорима љекара, подлегао повредама.

На основу снимака сигурносних камера и изјава очевидаца установљено је да су дјечаци, након што су ушли у вербални окршај са мушкарцем, са градилишта које се налази крај аутобуске станице, узели металну палицу и дрвену летву, којима су више пута ударили несрећног човјека.

Краљ Чарлс-29082025

Свијет

Краљ Чарлс одузео све титуле брату Ендруу

Полиција је брзо успела да идентификује осумњичене и они су пронађени и ухапшени у ноћи између уторка и сриједе. Током саслушања су признали злочин.

Чека се одлука о притвору.

(Телеграф)

Подијели:

Таг:

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предавање о Византији у VIII вијеку

Култура

Предавање о Византији у VIII вијеку

3 ч

0
Трифуновић: Очекујемо јануарско усклађивање пензија од 10 одсто

Друштво

Трифуновић: Очекујемо јануарско усклађивање пензија од 10 одсто

3 ч

0
Ови рутери ће бити забрањени

Наука и технологија

Ови рутери ће бити забрањени

3 ч

0
Велике промјене за све возаче од суботе на снази

Ауто-мото

Велике промјене за све возаче од суботе на снази

3 ч

0

Више из рубрике

Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс одузео све титуле брату Ендруу

3 ч

0
Руска ПВО оборила 130 украјинских дронова за једну ноћ

Свијет

Руска ПВО оборила 130 украјинских дронова за једну ноћ

4 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Ако ставите пиштољ на сто, прије или касније ће опалити

4 ч

0
Америка повлачи дио војске из европских земаља?

Свијет

Америка повлачи дио војске из европских земаља?

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner