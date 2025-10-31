Тинејџери претукли мушкарца на смрт летвом и металном палицом

Извор:
31.10.2025
Два дјечака, стара 15 и 16 година, ухапшена су због сумње да су претукли човјека насмрт на аутобуској станици у Хајдунанашу у Мађарској.
Напад се догодио у уторак увече, а језивом злочину претходила је вербална расправа жртве са тинејџерима.
Полиција је у уторак, око 22 сата, примила позив грађана да је дошло до физичког сукоба мушкарца са двојицом тинејџера на аутобуској станици. Када је патрола стигла на лице мјеста, затекли су мушкарца како лежи на плочнику без свијести.
На лице мјеста је брзо стигла и екипа Хитне помоћи али је жртва (44) упркос напорима љекара, подлегао повредама.
На основу снимака сигурносних камера и изјава очевидаца установљено је да су дјечаци, након што су ушли у вербални окршај са мушкарцем, са градилишта које се налази крај аутобуске станице, узели металну палицу и дрвену летву, којима су више пута ударили несрећног човјека.
Полиција је брзо успела да идентификује осумњичене и они су пронађени и ухапшени у ноћи између уторка и сриједе. Током саслушања су признали злочин.
Чека се одлука о притвору.
