Ови рутери ће бити забрањени

Б92
31.10.2025
09:50
Према наводима Washington Posta, Министарство трговине САД предложило је увођење забране након свеобухватне процјене у којој су учествовале агенције попут Министарства унутрашње безбједности и Министарства одбране.
Иако компанија TP-Link има сједиште у Калифорнији, амерички званичници тврде да фирма и даље одржава оперативне везе са кинеским партнерима, што би, како истичу, могло представљати потенцијални канал за страни утицај.
Према процјени званичника, "не постоје мјере ублажавања ризика" које би у потпуности гарантовале безбједност, па је забрана оцијењена као једино дугорочно рјешење.
Из TP-Linka су реаговали на наводе, истичући да су оптужбе неосноване. Компанија тврди да је потпуно независна од своје бивше кинеске матичне фирме и да нема доказа да су њени производи под било каквим утицајем кинеске владе.
Такође, наглашено је да је процес раздвајања са кинеским дијелом компаније завршен 2023. године, док се производња у значајној мјери обавља у Вијетнаму.
Осим питања безбједности, америчко Министарство правде води и антимонополску истрагу против TP-Linka. Према информацијама Reutersa, компанија је под истрагом због сумњи да је користила субвенције како би производе продавала испод тржишне цијене, чиме је могла угрозити конкуренцију.
Уколико Министарство трговине изда званично обавјештење, TP-Link ће имати рок од 30 дана да достави одговор прије него што забрана ступи на снагу. Ипак, аналитичари упозоравају да би читав процес могао бити одгођен због тренутних трговинских преговора између Сједињених Америчких Држава и Кине, преноси Б92.
