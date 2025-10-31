Ремек-дјело из 2. вијека пронађено у Пули: Огласили се археолози

Извор:
Ремек-дјело античке умјетности, мраморна скулптура "Уснулог Купидона" из 2. вијека, пронађена је на приватној парцели у улици Кастропола центру Пуле у оквиру археолошких истраживања.
Откриће је представљено јавности на конференцији у Археолошком музеју у Пули.
Скулптура, дугачка 98, широка 44 и висока 30 центиметара, откривена је у два дијела, али стручњаци је описују као примјер савршенства античког вајарства. Представља Купидона који лежи на лављој кожи, а поред њега се налази мали гуштер, преноси Хрватска радио телевизија.
Скулптура је пронађена на приватној парцели фирме "Каштел центар" на земљишту површине 1200 квадратних метара и то у луксузној просторији која је, према првим процјенама стручњака, припадала богатом римском домусу.
Археолози истичу да је овај налаз од изузетног значаја за очување античке баштине Пуле.
Директор Археолошког музеја Истре Дарко Комшо рекао је да ће дјело тек бити очишћено и рестаурирано, али да "већ сада изазива дивљење због изузетне израде и очуваности".
"Ријеч је о изузетном открићу који сведочи о богатству и култури античке Пуле. Ко је наручио ово луксузно уметничко дјело и коме је припадала отмена просторија у којој је пронађено, још се не зна, али је сигурно да је Пула овим открићем поновно потврдила статус археолошке ризнице Медитерана", рекао је Комшо и додао да сада слиједи ласерско чишћење, након чега ће скулптура бити дио сталне поставке музеја.
Скулптуру је открила археолошкиња Александра Паић, која је истакла да је ријеч о "изванредном открићу какво се догађа једном у животу".
Према њеним ријечима, истражена је велика површина античког римског домуса, односно два луксузна објекта између Цвечићеве и Главинићеве улице, где је у просторији пронађена велика количина мермерног материјала.
Руководилац античке збирке Археолошког музеја Истре Силвана Петешић објаснила је да је домус био раскошно опремљен и да је скулптура израђена од белог мермера непознатог поријекла.
"Ријеч је о дјечаку названом Ерос. У античкој Грчкој појам ероса јавља се већ у 7. вијеку прије нове ере у љубавној поезији, али антропоморфни облик добија тек касније – као крилати младић складних пропорција. Наш Ерос лежи на лављој кожи, с главом наслоњеном на лављу главу и израђен је с изузетном прецизношћу", истакла је Петешић.
Додала је да сличних структура има широм Европе, посебно у Италији.
Како је навела, може се са сигурношћу рећи да је Купидон из другог вијека, а пронађен је на отприлике три метра дубине.
На парцели гдје је пронађена скулптура планира се градња бутик хотела,пише Телеграф.
