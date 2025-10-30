Logo

Почела магнетна олуја на Земљи

30.10.2025

16:54

Почела магнетна олуја на Земљи
Фото: Tanjug/AP/William Anders

На Земљи је почела слаба магнетна олуја због удара короналне рупе на Сунце, саопштила је Лабораторија за соларну астрономију Института за истраживање свемира и Институт за соларно-земаљску физику Руске академије наука.

"Првобитно се очекивало да данашњи поремећаји буду умјерени и до сада су у складу са прогнозом. Олуја је регистрована на ниском нивоу Г1 са потенцијалом за раст до највише Г2 (постоји пет градација на скали)", наведено је у саопштењу, пренио је Интерфакс.

Према ријечима научника, ово је већ четврта магнетна олуја у октобру.

"Број магнетних олуја је повећан други мјесец заредом: претходно се пет олуја догодило у септембру након пада крајем лета", саопштила је лабораторија.

Они су примијетили да је повећање геомагнетних поремећаја повезано са уласком Земље у зону утицаја релативно мале короналне рупе на Сунцу.

Свемир

Олуја

