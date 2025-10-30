Почела магнетна олуја на Земљи

Извор:
Б92
30.10.2025
16:54
На Земљи је почела слаба магнетна олуја због удара короналне рупе на Сунце, саопштила је Лабораторија за соларну астрономију Института за истраживање свемира и Институт за соларно-земаљску физику Руске академије наука.
"Првобитно се очекивало да данашњи поремећаји буду умјерени и до сада су у складу са прогнозом. Олуја је регистрована на ниском нивоу Г1 са потенцијалом за раст до највише Г2 (постоји пет градација на скали)", наведено је у саопштењу, пренио је Интерфакс.
Према ријечима научника, ово је већ четврта магнетна олуја у октобру.
"Број магнетних олуја је повећан други мјесец заредом: претходно се пет олуја догодило у септембру након пада крајем лета", саопштила је лабораторија.
Они су примијетили да је повећање геомагнетних поремећаја повезано са уласком Земље у зону утицаја релативно мале короналне рупе на Сунцу.
