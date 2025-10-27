Logo

Руси упозоравају: Рат у свемиру

Извор:

Б92

27.10.2025

21:27

Фото: Printscreen/Youtube/WION

Русија је забринута због растућег ризика да свемир постане војни полигон због политике низа западних држава да тамо распореде оружје, изјавио је замјеник шефа руске делегације Константин Воронцов на састанку Првог комитета Генералне скупштине УН.

"Видимо растуће ризике да се свемир претвори у плацдарм агресије и рата. Више западних земаља отворено спроводи политику распоређивања оружја у свемиру", рекао је он.

Као очигледан примјер, дипломата је навео напоре САД у оквиру пројекта "Златна купола", који предвиђа свеобухватни развој компонената противракетне одбране, укључујући орбиталне системе за пресретање.

Policija Srbija

Хроника

Покошене дјевојке на пјешачком прелазу у Новом Саду

Према његовим ријечима, то доводи до ризика од "оштре дестабилизације ситуације и трку у наоружању у свемиру".

Воронцов је нагласио да је и даље могуће спријечити потпуну трку у наоружању у свемиру. Да би се то постигло, неопходно је развити универзалне, правно обавезујуће норме које би забраниле распоређивање било каквог оружја у свемиру и употребу силе против свемирских објеката.

Он је подсјетио на ажурирани руско-кинески нацрт уговора о спречавању распоређивања оружја у свемиру и међународну иницијативу да државе неће прве распоредити оружје у свемиру, којој се већ придружило 37 земаља.

zemljotres potres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Турску

Дипломата је навео да је Русија поднијела Првом комитету на разматрање три нацрта резолуција о питањима свемира и позвала све државе да их подрже.

(б92)

