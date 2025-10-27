Руси упозоравају: Рат у свемиру

Извор:
Б92
27.10.2025
21:27
Коментари:0
Русија је забринута због растућег ризика да свемир постане војни полигон због политике низа западних држава да тамо распореде оружје, изјавио је замјеник шефа руске делегације Константин Воронцов на састанку Првог комитета Генералне скупштине УН.
"Видимо растуће ризике да се свемир претвори у плацдарм агресије и рата. Више западних земаља отворено спроводи политику распоређивања оружја у свемиру", рекао је он.
Као очигледан примјер, дипломата је навео напоре САД у оквиру пројекта "Златна купола", који предвиђа свеобухватни развој компонената противракетне одбране, укључујући орбиталне системе за пресретање.
Према његовим ријечима, то доводи до ризика од "оштре дестабилизације ситуације и трку у наоружању у свемиру".
Воронцов је нагласио да је и даље могуће спријечити потпуну трку у наоружању у свемиру. Да би се то постигло, неопходно је развити универзалне, правно обавезујуће норме које би забраниле распоређивање било каквог оружја у свемиру и употребу силе против свемирских објеката.
Он је подсјетио на ажурирани руско-кинески нацрт уговора о спречавању распоређивања оружја у свемиру и међународну иницијативу да државе неће прве распоредити оружје у свемиру, којој се већ придружило 37 земаља.
Дипломата је навео да је Русија поднијела Првом комитету на разматрање три нацрта резолуција о питањима свемира и позвала све државе да их подрже.
(б92)
