Снажан земљотрес погодио Турску

Извор:
Телеграф
27.10.2025
21:00
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 6 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 27. октобра 2025 у 20.48 часова, на подручју Турске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на десет километара од мјеста Синдирги.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11 километара испод површине земље.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 16 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 27, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/HiBxB95tLD
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
55
21
51
21
43
21
29
Тренутно на програму