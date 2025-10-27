Logo

Снажан земљотрес погодио Турску

Извор:

Телеграф

27.10.2025

21:00

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 6 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 27. октобра 2025 у 20.48 часова, на подручју Турске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на десет километара од мјеста Синдирги.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

Земљотрес

Turska

zemljotres

