Краљ Чарлс исмијан од стране демонстранта због принца Ендруа

27.10.2025

19:13

Коментари:

0
Краљ Чарлс
Фото: Танјуг/АП

Краљ Чарлс је био изложен јавном негодовању током посјете катедрали у понедјељак, када је демонстрант из гомиле гласно викао на њега због веза његовог брата, принца Ендруа, са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном, извјештава Скај њуз.

Човјек испред катедрале у Личфилду је викао на монарха: ''Колико дуго знате за Ендруа и Епштајна?“

Протестант је такође питао: ''Да ли сте тражили од полиције да покрије Ендруа? Да ли посланицима треба дозволити да расправљају о краљевској породици у Доњем дому?“ Краљ није одговорио на коментаре, али се чинило да се гомила окренула против демонстраната, а једна особа му је рекла да ''ућути“.

631c8ca3da06c princ carls

Свијет

Британски краљ Чарлс допутовао у Ватикан, први пут се заједно моли са папом

Притисак на војводу од Јорка расте

Инцидент се дешава у тренутку када расте притисак на краљевог брата. Раније овог мјесеца, принц Ендру је објавио да ће престати да користи своју титулу и витештво војводе од Јорка, након открића у постхумно објављеним мемоарима Вирџиније Ђуфра, која га је оптужила за сексуално злостављање.

Такође је било извјештаја који тврде да је принц Ендру замолио краљевског тјелохранитеља да ''ископа прљавштину“ о покојној госпођици Ђуфре. Као резултат нових оптужби, лондонска Метрополитанска полиција је саопштила да ''активно истражује наводе“.

Све су већи јавни позиви да се Ендруу формално одузме титула војводе - што се може учинити само актом Парламента - и да се одрекне своје куће са 30 соба у Ројал Лоџу у Виндзорском Великом парку, након што је откривено да је плаћао само симболичну кирију више од 20 година, преноси Индекс.

Краљ Чарлс III

princ Endru

Džefri Epstajn

Ватикан

papa

