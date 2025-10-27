Краљ Чарлс исмијан од стране демонстранта због принца Ендруа

Човјек испред катедрале у Личфилду је викао на монарха: ''Колико дуго знате за Ендруа и Епштајна?“

Протестант је такође питао: ''Да ли сте тражили од полиције да покрије Ендруа? Да ли посланицима треба дозволити да расправљају о краљевској породици у Доњем дому?“ Краљ није одговорио на коментаре, али се чинило да се гомила окренула против демонстраната, а једна особа му је рекла да ''ућути“.

Притисак на војводу од Јорка расте

Инцидент се дешава у тренутку када расте притисак на краљевог брата. Раније овог мјесеца, принц Ендру је објавио да ће престати да користи своју титулу и витештво војводе од Јорка, након открића у постхумно објављеним мемоарима Вирџиније Ђуфра, која га је оптужила за сексуално злостављање.

BREAKING: King Charles has been heckled over Prince Andrew during a visit to Lichfield Cathedral.https://t.co/jobgWUtB8V



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/gOxoyuELLo — Sky News (@SkyNews) October 27, 2025

Такође је било извјештаја који тврде да је принц Ендру замолио краљевског тјелохранитеља да ''ископа прљавштину“ о покојној госпођици Ђуфре. Као резултат нових оптужби, лондонска Метрополитанска полиција је саопштила да ''активно истражује наводе“.

Све су већи јавни позиви да се Ендруу формално одузме титула војводе - што се може учинити само актом Парламента - и да се одрекне своје куће са 30 соба у Ројал Лоџу у Виндзорском Великом парку, након што је откривено да је плаћао само симболичну кирију више од 20 година, преноси Индекс.