Краљ Чарлс прекинуо традицију дугу преко 400 година

Курир
18.09.2025
11:23
Краљ Чарлс III постао је први британски монарх у скоро четири вијека који је присуствовао римокатоличкој миси, придруживши се у уторак члановима своје породице на сахрани војвоткиње од Кента, супруге рођака покојне краљице Елизабете II.
Војвоткиња Кетрин Ворсли, која се 1961. године удала за принца Едварда, војводу од Кента, и тиме постала члан краљевске породице, преминула је 4. септембра у 92. години.
У склопу приватног бдења, њен ковчег је ноћ прије сахране био положен у капелу Блажене Дјевице Марије. Јавност ће је највише памтити по дугогодишњој присутности на тениском турниру у Вимблдону, гдје је од 1969. године учествовала у додјели трофеја.
Запажена је била и по томе што је 1994. године прешла у римокатоличку вјеру, чиме је постала први члан британске краљевске породице који је то учинио још од краља Чарлса II, који је католицизам прихватио на самрти 1685. године.
Присуством на војвоткињиној сахрани, краљ Чарлс III— који је уједно и врховни поглавар Протестантске цркве Енглеске — прекинуо је вишедеценијску традицију британских монарха. Спроводну мису у Вестминстерској катедрали у Лондону предводио је кардинал Винсент Николс, духовни вођа католика у Енглеској и Велсу.
Поред краља су били његов син и престолонасљедник принц Вилијам и његова супруга Кејт, док краљица Камила није присуствовала због блаже прехладе.
