Краљ Чарлс прекинуо традицију дугу преко 400 година

Извор:

Курир

18.09.2025

11:23

Краљ Чарлс
Фото: Танјуг/АП

Краљ Чарлс III постао је први британски монарх у скоро четири вијека који је присуствовао римокатоличкој миси, придруживши се у уторак члановима своје породице на сахрани војвоткиње од Кента, супруге рођака покојне краљице Елизабете II.

Војвоткиња Кетрин Ворсли, која се 1961. године удала за принца Едварда, војводу од Кента, и тиме постала члан краљевске породице, преминула је 4. септембра у 92. години.

Savo Štrbac

Република Српска

Штрбац: Осуђујућа пресуда за Петровачку цесту промијенила би постојећу перцепцију у свијету

У склопу приватног бдења, њен ковчег је ноћ прије сахране био положен у капелу Блажене Дјевице Марије. Јавност ће је највише памтити по дугогодишњој присутности на тениском турниру у Вимблдону, гдје је од 1969. године учествовала у додјели трофеја.

Запажена је била и по томе што је 1994. године прешла у римокатоличку вјеру, чиме је постала први члан британске краљевске породице који је то учинио још од краља Чарлса II, који је католицизам прихватио на самрти 1685. године.

Историјски гест краља Чарлса III

Присуством на војвоткињиној сахрани, краљ Чарлс III— који је уједно и врховни поглавар Протестантске цркве Енглеске — прекинуо је вишедеценијску традицију британских монарха. Спроводну мису у Вестминстерској катедрали у Лондону предводио је кардинал Винсент Николс, духовни вођа католика у Енглеској и Велсу.

Електрични аутомобил, пуњење

Ауто-мото

Ево шта се дешава када електрични аутомобил остане без струје у вожњи

Поред краља су били његов син и престолонасљедник принц Вилијам и његова супруга Кејт, док краљица Камила није присуствовала због блаже прехладе.

Краљ Чарлс III

