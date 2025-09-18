Logo

У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)

18.09.2025

10:55

Коментари:

0
У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У аутомобилу америчког пјевача Дејвида Ентонија Бурка познатијег као Д4вд, пронађена је и идентификована раскомадана 15-годишња Селест Ривас.

Њено тијело пронађено је прошле седмице у Тесли која је била паркирана у Холивуд Хилсу у Лос Анђелесу након што су пролазници пријавили полицији да се из аутомобила шири непријатан мирис.

Horoskop

Занимљивости

Овим знаковима се завршава тежак период крајем септембра

Нестала је 2024. године. Њена мајка је за ТМЗ навела да јој је рекла да има момка који се зове Дејвид. Селест је на десном кажипрсту имала тетоважу “Сххх…”, која је слична реперовој тетоважи.

Његов менаџер је рекао за НБЦ 4 да он сарађује с надлежнима. Модни брендови Corcs и Холлистер су након ове стравичне вијести отказали сарадњу с њим.

Sandra Subotic

Сцена

Ово су мама и кћерка: Једна има 46, друга 28 година, а иза њих је турбулентна прича

Фотографије које је снимио за кампању су објављене, али је његово лице искружено. Д4вд се почео бавити музиком 2021. године. Његове пјесме “Here with Me” и “Romantic Homicide” су постале хит на ТикТок, након чега је потписао уговор с издавачким кућама Даркроом и Интерсцопе Рецордс.

Подијели:

Таг:

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lopta, rukomet

Остали спортови

Рукометни савез БиХ има велики проблем: Лига још није почела, а када ће не знамо

1 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Бања Лука

Страшно: Ево колика је просјечна цијена станарине у Бањалуци

1 ч

0
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић: Како је могуће да за два мјесеца цијена расвјете са 13 нарасте на 35 милиона КМ?

1 ч

0
Унијела даску у авион, па урадила неочекивано

Занимљивости

Унијела даску у авион, па урадила неочекивано

1 ч

0

Више из рубрике

Протести у Француској, полиција разбија блокаде

Свијет

Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново

1 ч

0
Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

Свијет

Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

1 ч

0
Апокалиптични призори: Урушиле се зграде, много несталих

Свијет

Апокалиптични призори: Урушиле се зграде, много несталих

1 ч

0
Венс: Могуће је да је више људи било укључено у убиство Чарлија Кирка

Свијет

Венс: Могуће је да је више људи било укључено у убиство Чарлија Кирка

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner