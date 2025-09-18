У аутомобилу познатог пјевача пронађено раскомадано тијело тинејџерке (15)

18.09.2025
10:55
Коментари:0
У аутомобилу америчког пјевача Дејвида Ентонија Бурка познатијег као Д4вд, пронађена је и идентификована раскомадана 15-годишња Селест Ривас.
Њено тијело пронађено је прошле седмице у Тесли која је била паркирана у Холивуд Хилсу у Лос Анђелесу након што су пролазници пријавили полицији да се из аутомобила шири непријатан мирис.
Занимљивости
Овим знаковима се завршава тежак период крајем септембра
Нестала је 2024. године. Њена мајка је за ТМЗ навела да јој је рекла да има момка који се зове Дејвид. Селест је на десном кажипрсту имала тетоважу “Сххх…”, која је слична реперовој тетоважи.
Његов менаџер је рекао за НБЦ 4 да он сарађује с надлежнима. Модни брендови Corcs и Холлистер су након ове стравичне вијести отказали сарадњу с њим.
Сцена
Ово су мама и кћерка: Једна има 46, друга 28 година, а иза њих је турбулентна прича
Фотографије које је снимио за кампању су објављене, али је његово лице искружено. Д4вд се почео бавити музиком 2021. године. Његове пјесме “Here with Me” и “Romantic Homicide” су постале хит на ТикТок, након чега је потписао уговор с издавачким кућама Даркроом и Интерсцопе Рецордс.
Остали спортови
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
01
12
00
11
53
11
46
11
43
Тренутно на програму