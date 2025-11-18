Блануша: Очекујем значајну подршку Зворничана

Извор:
СРНА
18.11.2025
20:17
Коментари:2
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Бранко Блануша изјавио је вечерас да искрено очекује значајну подршку грађана Зворника.
Блануша је на предизборним скупу СДС-а и коалиционих странака рекао да ће грађани гласати управо за оно за шта се током кампање залаже, а то је да буду једнаки и пред законом и пред институцијама, борба против криминала и корупције, али много енергичније.
Он је нагласио да ће се залагати да институције и јавна предузећа буду у интересу грађана Републике Српске, да се ресурси, шуме, воде, рудна богатства користе у име грађана, те да концесионе накнаде иду једним дијелом у локалној заједници, а дијелом у фонд који ће бити подршка здравственом систему и пензионерима.
Вршилац дужности предсједника СДС-а Јовица Радуловић рекао је да у СДС-у једва чекају изборни дан који ће бити анкета, јер сматрају да је стање свијести народа који живи у Републици Српској на високом нивоу.
"Мислимо да је Блануша тренутно најбољи избор и да је човјек који прије свега може да доносе оно што народ жели", рекао је Радуловић.
На предизборној трибини говорио је и предсједник Градског одбора СДС-а Зворник Драгомир Васић.
Најновије
Најчитаније
22
16
22
13
22
03
22
01
21
50
Тренутно на програму