Logo
Large banner

Блануша: Очекујем значајну подршку Зворничана

Извор:

СРНА

18.11.2025

20:17

Коментари:

2
Блануша: Очекујем значајну подршку Зворничана
Фото: АТВ

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Бранко Блануша изјавио је вечерас да искрено очекује значајну подршку грађана Зворника.

Блануша је на предизборним скупу СДС-а и коалиционих странака рекао да ће грађани гласати управо за оно за шта се током кампање залаже, а то је да буду једнаки и пред законом и пред институцијама, борба против криминала и корупције, али много енергичније.

Он је нагласио да ће се залагати да институције и јавна предузећа буду у интересу грађана Републике Српске, да се ресурси, шуме, воде, рудна богатства користе у име грађана, те да концесионе накнаде иду једним дијелом у локалној заједници, а дијелом у фонд који ће бити подршка здравственом систему и пензионерима.

Вршилац дужности предсједника СДС-а Јовица Радуловић рекао је да у СДС-у једва чекају изборни дан који ће бити анкета, јер сматрају да је стање свијести народа који живи у Републици Српској на високом нивоу.

"Мислимо да је Блануша тренутно најбољи избор и да је човјек који прије свега може да доносе оно што народ жели", рекао је Радуловић.

На предизборној трибини говорио је и предсједник Градског одбора СДС-а Зворник Драгомир Васић.

Подијели:

Тагови:

Бранко Блануша

Пријевремени избори 2025

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Свим радницима ће бити исплаћена заостала дуговања за порезе и доприносе

Република Српска

Свим радницима ће бити исплаћена заостала дуговања за порезе и доприносе

3 ч

1
Ко бере гљиве у Шумама Српске?

Република Српска

Ко бере гљиве у Шумама Српске?

3 ч

0
Додик Каран Костајница

Република Српска

Каран: Борба за институције је борба за Српску

3 ч

1
Селак: Немам примједби на рад судија и тужилаца

Република Српска

Селак: Немам примједби на рад судија и тужилаца

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

16

Како правилно угасити славску свијећу?

22

13

Мамин син или ваш мушкарац? Ево како треба да реагујете у таквој ситуацији

22

03

Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету

22

01

'Одвратно је', 'Катастрофа': Гости из иностранства за АТВ прокоментарисали ваздух у Бањалуци

21

50

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner