Свим радницима ће бити исплаћена заостала дуговања за порезе и доприносе

АТВ

18.11.2025

19:09

Свим радницима ће бити исплаћена заостала дуговања за порезе и доприносе

Здравствени систем Републике Српске биће доведен у потпуну финансијску стабилност захваљујући предстојећој реализацији активности Владе на измирењу заосталих дуговања јавних установа у овој области, а до краја 2025. године планиран је утрошак 75 милиона КМ за те потребе.

Ово је поручено након састанка представника Владе Републике Српске, предвођених премијером Савом Минићем и Срђана Амиџића, министра финансија и трезора БиХ, са директорима десет јавних здравствених установа у Српској, са кога је још најављено да ће сав заостали дуг тих установа бити измирен до краја 2026. године.

Од Свјетске банке још 55 милиона КМ

Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, казао је да ће са 75 милиона КМ бити регулисане заостале обавезе за порезе и доприносе, као и обавезе према Фонду здравственог осигурања (ФЗО) Републике Српске.

Рекао је да је већ на располагању 20 милиона КМ који ће бити утрошени за пет здравствених институција.

“Ове седмице ћемо добити 55 милиона КМ, такође из Свјетске банке, тако да ћемо завршити и другу фазу у овој години. Радимо већ на активностима да измиримо и четири установе које ће нам остати”, навео је министар Шеранић, те додао да од почетка 2020. године све здравствене установе измирују редовно своје обавезе.

Шеранић је као врло важну ствари истакао то што радници здравствених установа Републике Српске неће имати никаквих проблема по питању остваривања пуне пензије због неуплаћених доприноса који су се дешавали у периоду од 2011. до 2019. године.

Поповић: Измирење дугова значајно за пензионисане раднике

Обећање да радници у здравственим установама неће имати проблема у вези са остваривањем пуног пензионог стажа посебно је значајно за медицинаре.

Иван Поповић, предсједник Актива директора јавних здравствених установа Републике, рекао је да му је жао што се измирење дуговања није реализовало раније, додајући да су прављене опструкције на нивоу заједничких институција БиХ.

“Ово за наше раднике значи много. Радници који су отишли у пензију коначно ће остварити пуно право на свој пензиони стаж и пуне пензије”, рекао је Поповић.

Видовић: 2026. ће бити измирен сав дуг здравствених установа

Цјелокупан заостали дуг који имају здравствене установе у Српској биће измирен до краја 2026. године, најавила је Зора Видовић, министарка финансија Републике Српске.

“Република Српска је ријешила дуговања домова здравља, а у наредном периоду регулисаће и дуговања болница, чиме би наредне године био измирен сав дуг јавних здравствених установа настао прије фебруара 2020. године”, казала је Видовићева.

Тврди да се од 2020. редовно измирују све обавезе по основу пореза и доприноса.

“Нико више нема разлога да те обавезе не плаћа. У ранијем периоду издвајања из буџета за Фонд здравственог осигурања била су око 60 милиона КМ, а сада издвајамо више од 250 милиона КМ годишње, што значи да је обезбијеђено да се измирују све обавезе за све раднике”, рекла је Видовићева.

Амиџић: Четири установе чекају измирење пореза и доприноса

Министар финансија и трезора БиХ Срђан Амиџић казао је да чињеница што је Свјетска банка пристала да да више од 75 милиона КМ за ово питање показује да Република Српска може да задржи свој идентитет, надлежности, али и да се истовремено покаже као кредибилан партнер када су у питању међународне финансијске институције.

“Остало је да се за још четири здравствене установе измире порези и доприноси. Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић и ја смо већ покренули процедуре када је у питању Свјетска банка и сигурни смо да ћемо и тај посао довести до краја. У кратком року очекујем да ће се ти послови завршити”, рекао је Амиџић.

dugovanja

bolnice

Domovi zdravlja

zdravstvo

Саво Минић

Ален Шеранић

Срђан Амиџић

20

04

Рада Манојловић проговорила о приватном животу, па поменула Милана Станковића: ''Обоје смо имали проблем''

19

53

Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

19

52

Гастоз подијелио најдивније вијести: Тичу се малене Ленке

19

51

Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка

19

45

Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

