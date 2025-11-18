Месари у Бањалуци кукају због свињокоља: Има ли болести?

Извор:
АТВ
18.11.2025
18:41
Коментари:0
Новембар је мјесец свињокоља, али у односу на претходне године, посла за месаре и продавце и нема баш много, каже један од произвођача товних свиња, али и помоћни месар Драган Вишекруна из Бањалуке.
“Људи се више распитују за комаде и полутке меса, него да купе цијелу свињу. Њима је скупо, а нама који се бавимо узгајањем свиња и ова цијена од пет марака је мала. Рачуница је јасна – кад се тим бавиш, док купиш мало прасе за тов одмах у старту дајеш 200 марака, плус годину дана хране, па те изађе на крају и преко 1. 000 КМ. Притом, жито је поскупјело”, објашњава Вишекруна.
Свијет
Новорођенче пронађено у водокотлићу: Чистачица затекла невјероватан призор
Према његовим ријечима, управо због поскупљења, али и слабог приноса жита, ове године свједочимо ранијем свињокољу.
Вишекруна додаје да има људи који у свом домаћинству ухране товљенике, али нема ко да обави свињокољ, па није ријеткост да се и та услуга потражи. За товљеника од око 150 килограма, просјечна цијена свињокоља је 100 марака.
“То два добра месара за једно поподне обаве без проблема”, истиче Вишекруна, који признаје да месарима и произвођачима товних свиња понуде трговина знају “помрсити рачуне”.
“Људи оду у трговину и купе полутку меса, ако већ имају гдје сушити, и изаберу оно што воле јести. Наравно да је домаће месо увијек боље, али живимо у таквом времену да сви гледају да што јефтиније, брже и лакше прођу. Међутим, чујем да се килограм чварака сад цијени 30 марака, па то испаде као суво злато. Наравно, ја сам такав домаћин да свињокољ мора бити, није то само месо него и још једно традиционално дружење и вјерујем да нас још таквих има”, са осмијехом закључује Вишекруна.
Кад смо код свињокоља, не треба заборавити и да је законски обавезан преглед меса на трихинелу. Директор Ветеринарске станице Бањалука Ратко Мијатовић за "БЛ портал" истиче да су домаћини све одговорнији, па у новембру посла за ветеринаре не мањка.
Хроника
Огласио се УКЦ о стању жене коју је син избо ножем
Цијена прегледа меса од прошле године износи 15 конвертибилних марака и није се мијењала.
“Наравно, увијек буде неких неодговорних појединаца, па треба апеловати да сви који обављају свињокољ донесу добар комад меса на преглед прије било какве конзумацие. Најбоље да грађани на анализу донесу узорке дијафрагме, језика или међуребарних мишића заклане свиње. Све се обави у року од сат времена, али онда сте сигурни у месо које ћете јести. Тренутна ситуација и налази меса које имамо су добри, није било забиљежних болести, сем код једне дивље свиње”, закључује Мијатовић за БЛ портал.
Најновије
Најчитаније
20
04
19
53
19
52
19
51
19
45
Тренутно на програму