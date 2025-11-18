Огласио се УКЦ: Уклоњен квар

Извор:
18.11.2025
Уклоњен је квар на мрежи те су позиви са кол центром УКЦ Републике Српске поново могући.
"Обавјештавамо вас да је уклоњен квар мрежи, те су бројеви за кол центар поново у функцији", саопштено је из УКЦ-а.
Подсјећамо, комуникација са кол-центром Универзитетског клиничког центра Републике Српске била је онемогућена усљед техничких проблема због којих је дошло до прекида на мрежи.
Квар у кол-центру УКЦ Српске, моле се пацијенти за стрпљење
Из УКЦ-а су апеловали на пацијенте да буду стрпљиви.
