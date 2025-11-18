Квар у кол-центру УКЦ Српске, моле се пацијенти за стрпљење

18.11.2025
12:37
Коментари:0
Комуникација са кол-центром Универзитетског клиничког центра Републике Српске онемогућена је усљед техничких проблема због којих је дошло до прекида на мрежи, саопштено је из ове медицинске установе, из које апелују на пацијенте да буду стрпљиви.
- Тренутно се ради на отклањању квара, те молимо пацијенте који треба да се наруче на преглед за стрпљење - саопштено је из УКЦ-а.
Република Српска
2 ч5
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
37
14
32
14
30
14
21
Тренутно на програму