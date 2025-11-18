Logo
Квар у кол-центру УКЦ Српске, моле се пацијенти за стрпљење

18.11.2025

12:37

Квар у кол-центру УКЦ Српске, моле се пацијенти за стрпљење
Фото: АТВ

Комуникација са кол-центром Универзитетског клиничког центра Републике Српске онемогућена је усљед техничких проблема због којих је дошло до прекида на мрежи, саопштено је из ове медицинске установе, из које апелују на пацијенте да буду стрпљиви.

- Тренутно се ради на отклањању квара, те молимо пацијенте који треба да се наруче на преглед за стрпљење - саопштено је из УКЦ-а.

УКЦ Републике Српске

