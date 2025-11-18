Logo
Додик: Шаровић потврдио оно што знамо, постоји коалиција Шмит-Сарајево-опозиција

18.11.2025

12:06

Фото: АТВ

Мирко Шаровић је данас само потврдио оно што одавно знамо: постоји отворена коалиција Шмит - Сарајево - опозиција из Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"И то је њихова политика - да Република Српска има колонијалног управника, да се одлуке доносе мимо изабраних представника и да се глас српског народа може поништити једним потезом пера.

sarovic

БиХ

Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

Невјероватно је да то изговори човјек који носи чланску карту СДС и био је њен предсједник - странке која је стварала Републику Српску.

Исто тако је невјероватно да неко из Српске подржава постојање колонијалног управника који је ту само да би брутално газио демократску вољу нашег народа.

Срђан Амиџић

Република Српска

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

И зато ћемо побиједити. Српска никада неће бити ничија колонија.

Побиједиће Српска", рекао је Додик.

Коментари (5)
