Додик: Шаровић потврдио оно што знамо, постоји коалиција Шмит-Сарајево-опозиција

АТВ
18.11.2025
12:06
Коментари:5
Мирко Шаровић је данас само потврдио оно што одавно знамо: постоји отворена коалиција Шмит - Сарајево - опозиција из Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"И то је њихова политика - да Република Српска има колонијалног управника, да се одлуке доносе мимо изабраних представника и да се глас српског народа може поништити једним потезом пера.
Невјероватно је да то изговори човјек који носи чланску карту СДС и био је њен предсједник - странке која је стварала Републику Српску.
Исто тако је невјероватно да неко из Српске подржава постојање колонијалног управника који је ту само да би брутално газио демократску вољу нашег народа.
И зато ћемо побиједити. Српска никада неће бити ничија колонија.
Побиједиће Српска", рекао је Додик.
