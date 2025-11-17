Logo
Large banner

Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља

17.11.2025

22:05

Коментари:

0
Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да на предсједничким изборима 23. новембра Република Српска бира сигурност, знање и уставобранитеља.

- Бирамо Синишу Карана - поручио је Додик, који је вечерас присуствовао предизборној трибини у Мркоњић Граду.

evropska unija EU

Свијет

ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

Додик је указао да је Мркоњић Град мјесто које је кроз историју научило да се снага Српске не мјери ријечима, него оним што остане усправно када је најтеже и додао да је овдје увијек остајало - и народ, и част, и Република.

- Вечерас смо у Мркоњић Граду видјели исто оно што нас је водило свих ових година: јединство, понос и вјеру да Српска може само напријед. И да за тај пут треба човјек који познаје закон, Устав и државу - Синиша Каран - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

Сцена

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

3 ч

0
Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

Свијет

Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

3 ч

0
Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

Свијет

Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

3 ч

0
Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

Свијет

Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

3 ч

0

Више из рубрике

''Да нема Републике Српске, Срби би у БиХ били национална мањина''

Република Српска

''Да нема Републике Српске, Срби би у БиХ били национална мањина''

3 ч

1
Кошарац: Шмит је највећа интернационална штеточина

Република Српска

Кошарац: Шмит је највећа интернационална штеточина

4 ч

0
Каран: Народ бира између политике очувања Српске и политике њеног рушења

Република Српска

Каран: Народ бира између политике очувања Српске и политике њеног рушења

4 ч

0
Додик: Приоритет наставак политике развоја Српске

Република Српска

Додик: Приоритет наставак политике развоја Српске

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Мушкарцу поријеклом из БиХ суде за убиство оца

22

51

Орбан o додатном финансирању Кијева: Као помагање алкохоличару још једним пакетом вотке

22

46

Држављанин БиХ из ћелије аустријског затвора водио нарко-банду

22

46

Упс, госпођо: Испливао цјеновник Луне Ђогани

22

42

Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner