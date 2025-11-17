Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља

- Бирамо Синишу Карана - поручио је Додик, који је вечерас присуствовао предизборној трибини у Мркоњић Граду.

Додик је указао да је Мркоњић Град мјесто које је кроз историју научило да се снага Српске не мјери ријечима, него оним што остане усправно када је најтеже и додао да је овдје увијек остајало - и народ, и част, и Република.

- Вечерас смо у Мркоњић Граду видјели исто оно што нас је водило свих ових година: јединство, понос и вјеру да Српска може само напријед. И да за тај пут треба човјек који познаје закон, Устав и државу - Синиша Каран - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.