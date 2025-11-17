Logo
Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

РТ Балкан

17.11.2025

21:48

Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву
Фото: Танјуг/АП

Афричке земље показују брз развој и генерално гледају на Русију са великим симпатијама, будући да, за разлику од западних земаља, Москва никада никога није држала "у колонијалном заточеништву", рекао је замјеник председника Савјета безбједности и предсједник Јединствене Русије Дмитриј Медведев у разговору са младим активистима.

"Африка је континент у брзом развоју који генерално гледа на Русију са великим симпатијама. Русија никада никога није држала у колонијалном заточеништву, за разлику од западног свијета, Англосаксонаца", нагласио је он у разговору са активистима "младе гарде" странке.

Током посјете скупу Младе гарде, Медведев је упознат са радом покрета посљедњих година, укључујући и на међународној сцени.

Активисти су, како преноси Спутњик, обавијестили предсједника странке о споразумима потписаним са омладинским организацијама водећих странака у Кини, Монголији, Сјеверној Кореји, Венецуели и Лаосу. Током дискусије о резултатима међународног рада, покренута је тема афричких земаља, преноси РТ Балкан.

