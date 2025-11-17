Logo
Сијарто: Мађарска спремна за самит Америка-Русија

Извор:

СРНА

17.11.2025

21:31

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска је спремна да одржи руско-амерички самит о Украјини у Будимпешти и биће спремна чим се Москва и Вашингтон договоре, рекао је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Спремни смо. Чим Американци и Руси одреде датум, дочекаћемо их овдје са великим поштовањем и радошћу", рекао је Сијарто на конференцији за новинаре коментаришући могуће преговоре између два лидера.

Сијарто је изразио увјерење да се "мирољубива спољна политика Мађарске поштује у свим дијеловима планете".

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је 16. октобра, након телефонског разговора са руским предсједником Владимиром Путином, да су се сагласили да се ускоро састану у мађарској пријестоници.

Самит је касније одгођен јер стране нису биле у стању да се договоре о смисленом исходу украјинског сукоба, подсјећа ТАСС.

Из Москве и Вашингтона речено је да ће се састанак одржати када се створе одговарајући услови.

Петер Сијарто

