''Да нема Републике Српске, Срби би у БиХ били национална мањина''

СРНА

17.11.2025

''Да нема Републике Српске, Срби би у БиХ били национална мањина''
Да нема Републике Српске, оквира који чува идентитет српског народа у БиХ, Срби би били национална мањина у БиХ, изјавио је професор уставног права Синиша Каран.

Каран је навео да би се Србима тада говорило из којих ће књига да уче, коју ће историју да уче, које ће пјеснике да цитирају, и изгубили би свој идентитет.

"Питање је шта би било са Српском православном црквом, са нашом школом, са породицом и са много чиме што чува идентитет једног народа", рекао је Каран за "Јуроњуз".

Он је указао да Република Српска није против било кога, да је само чувар онога што је српском народу Дејтонски споразум дао и препознао.

"Иста та права имају друга два народа у БиХ и ту нема доминације. Компромис је формула и мултиетничка, федерална, државна заједница. Компромис је формула живота у БиХ", навео је он и додао да се управо тај компромис нарушава 30 година, али да се Српска бори против тога.

Каран је рекао и да односи Републике Српске и Србије, које су изградили предсједници Милорад Додик и Александар Вучић, никада нису били бољи него данас.

"Ти односи нису више само у политичком смислу из аспекта специјалних веза. Та љубав и веза са Србијом, видљива је свакодневно у корист српског народа", рекао је Каран и указао на обиљежавање заједничких празника из српске историје.

Он је додао да и на свјетској геополитичкој сцени односи Републике Српске никада нису били бољи.

"Предсједник Републике је био 26 пута код руског предсједника Владимира Путина. Прије двије седмице на Савјету безбједности УН три велике силе, Русија, Кина и Америка, стале су иза Републике Српске. Нема више оног негативног наратива против Републике Српске", рекао је Каран.

Синиша Каран

