Возио дрогиран, па усмртио пјешака

Извор:
Курир
17.11.2025
20:57
Коментари:0
Возач аутомобила који је данас на пјешачком прелазу у центру Панчева, код суда усмртио пјешака био је под дејством амфетамина, саопштила је вечерас Полицијска управа Панчево.
У саопштењу се наводи да су припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су М. Р. (43) из Београда, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Друштво
Млада из Херцеговине и младожења из Мексика приредили шоу на свадби
- Он се сумњичи да је данас, око 13 часова, управљајући путничким моторним возилом под дејством амфетамина, на обиљеженом пјешачком прелазу ударио 70-годишњег пјешака који је од задобијених повреда преминуо. По налогу тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен овом тужилаштву - наводи се у саопштењу Полицијске управе Панчево.
Амфетамин је стимуланс из групе психоактивних супстанци који убрзава рад нервног система, подиже будност и смањује умор, али истовремено озбиљно нарушава процјену, концентрацију, координацију покрета и реакције појединца. Употреба амфетамина је, као и у случају осталих наркотика, законом забрањена.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
БиХ
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
12
22
05
21
56
21
54
21
48
Тренутно на програму