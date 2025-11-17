Logo
Све више случајева насиља завршава трагедијом

АТВ

17.11.2025

19:06

Фото: АТВ

У Републици Српској је у току ове године 869 пута пријављено насиље у породици. Из Министарства унутрашњих послова Републике Српске истичу да интензивно раде на откривању кривичних дјела која се тичу породичног насиља.

У овој години евидентирано је 726 кривичних дјела по овом основу, што је мање за 8,3% у односу на исти период прошле године.

"Према полној структури извршилаца насиља у породици у периоду јануар - октобар 2025. године, евидентирано је од укупног броја извршилаца 869, a 796 је мушког и 73 су женског пола. Од укупног броја извршилаца евидентирано је и пет малољетника.

Приликом насиља у породици, у 64 случаја учинилац насиља је посједовао оружје, од чега је у два случаја употријебио оружје. У 328 случајева учинилац насиља је био у алкохолисаном стању", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Свијест људи о насиљу у породици, поготово о насиљу над женама, још увијек није довољно развијена. О томе се и даље ћути. Жртве се ријетко одлучују да пријаве насиље због страха од осуде.

"Ниједна жена не смије да трпи. Увреде, псовке, шамар и батине, лако могу ескалирати и довести до убиства. Жене које дуготрајно трпе насиље и преживљавају трауму нису у стању да пријаве насиље и смогну снаге да се одвоје од насилника, а оне које размишљају о пријави због неповјерења у институције често ипак одлуче да ћуте, истичу психолози", истакао је социјални радник Борис Марић.

Проблем насиља у породици се мора гледати као друштвени, а не као приватни проблем у туђа четири зида. Погрешна перцепција патријархата и мушкости често доводи до насиља. Мушкост није потпуна доминација и контрола над женом. Друштво мора имати нулту толеранцију на насиље, а жене на мушку манипулацију, истичу социолози.

У Босни и Херцеговини је у протекле двије године убијено преко 30 жена. За рјешавање овог проблема неопходна је измјена закона и пооштравање мјера за насилника. Насиље над женама оставља трајне посљедице, то су трауме које се не могу обрисати, зато се треба превенирати на вријеме. Дјеца се требају од малих ногу учити здравим односима у породици и окружењу, а систем треба одреаговати на вријеме како се ниједан фемицид више не би поновио, истичу стручњаци.

