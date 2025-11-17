Logo
Large banner

Београђанин крвнички тукао бившу супругу насред улице

Извор:

Курир

17.11.2025

15:17

Коментари:

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Фото: Unsplash

Б. Р. (41) ухапшен је у недјељу у Београду због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици.

Наиме, он је испред једног спортског центра у Дунавској улици вријеђао бившу супругу А. Р. (44), а потом ју је пљунуо, чупао за косу и више пута је ударио ногом у предјелу тијела.

64ba7f7b51bf8 laboratorija pixabay

Свијет

Потврђено: Опасни вирус однио три живота

Њему је изречена хитна мјера забране приласка и комуницирања са бившом супругом, а истрагу води прво Основно јавно тужилаштво у Београду, пише Курир.

Подијели:

Таг:

насиље у породици

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потврђено: Опасни вирус однио три живота

Свијет

Потврђено: Опасни вирус однио три живота

3 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Бошњаци покушавају да дестабилизују односе

3 ч

0
Стиже нам промјена времена

Друштво

Стиже нам промјена времена

3 ч

0
Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

Република Српска

Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

3 ч

0

Више из рубрике

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

Хроника

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

4 ч

0
МУП ХНК: Калајџић није имао дозволу за оружје, раније пријављен за угрожавање безбједности

Хроника

МУП ХНК: Калајџић није имао дозволу за оружје, раније пријављен за угрожавање безбједности

7 ч

0
Ухапшен Бањалучанин јер је прогањао жену

Хроника

Ухапшен Бањалучанин јер је прогањао жену

7 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Језива трагедија код Добоја: Познат идентитет страдалих младића

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner