Београђанин крвнички тукао бившу супругу насред улице

Б. Р. (41) ухапшен је у недјељу у Београду због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици.
Наиме, он је испред једног спортског центра у Дунавској улици вријеђао бившу супругу А. Р. (44), а потом ју је пљунуо, чупао за косу и више пута је ударио ногом у предјелу тијела.
Њему је изречена хитна мјера забране приласка и комуницирања са бившом супругом, а истрагу води прво Основно јавно тужилаштво у Београду, пише Курир.
