Logo
Large banner

Стевандић: Бошњаци покушавају да дестабилизују односе

Извор:

СРНА

17.11.2025

15:10

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сматра да изјаве бошњачких политичара у Српској о томе да у Републици Српској има довољно Бошњака да "пресуде" на предстојећим предсједничким изборима, представљају још један корак у дестабилизацији односа.

"Они желе да и даље ремете односе који су засновани на равноправности, међусобном поштовању ентитета и народа, који одлукама са консензусом треба да се крећу напријед. Док је то постојало постојао је напредак БиХ", рекао је Стевандић Срни.

Mraz zima

Друштво

Стиже нам промјена времена

Он је изразио наду да је бошњачки народ довољно зрео и паметан, те да жели исто што и српски народ у смислу очувања мира и поштовања аутентичне, а не наметнуте воље ентитета и народа.

"Надам се да је бошњачки народ много зрелији од својих политичара", рекао је Стевандић.

Он је додао да се нада да ће и са српске стране све то бити правилно и паметно схваћено.

"Надам се да нећемо гасити ватру бензином, него да ћемо се показати као људи који разумију процесе и едукативно дјелују на остале", навео је Стевандић.

Подијели:

Таг:

Ненад Стевандић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стиже нам промјена времена

Друштво

Стиже нам промјена времена

3 ч

0
Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

Република Српска

Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

3 ч

0
У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

Кошарка

У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

3 ч

0
Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

Србија

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

4 ч

0

Више из рубрике

Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

Република Српска

Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

3 ч

0
Покрет Сигурна Српска завршио само са "покретом отпора"?

Република Српска

Покрет Сигурна Српска завршио само са "покретом отпора"?

7 ч

0
Посебни колективни уговор за раднике у јавној управи биће потписан 5. јануара

Република Српска

Посебни колективни уговор за раднике у јавној управи биће потписан 5. јануара

9 ч

0
Приватни сектор будућност у Српској

Република Српска

Приватни сектор будућност у Српској

23 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner