Стевандић: Бошњаци покушавају да дестабилизују односе

Извор:
СРНА
17.11.2025
15:10
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић сматра да изјаве бошњачких политичара у Српској о томе да у Републици Српској има довољно Бошњака да "пресуде" на предстојећим предсједничким изборима, представљају још један корак у дестабилизацији односа.
"Они желе да и даље ремете односе који су засновани на равноправности, међусобном поштовању ентитета и народа, који одлукама са консензусом треба да се крећу напријед. Док је то постојало постојао је напредак БиХ", рекао је Стевандић Срни.
Друштво
Стиже нам промјена времена
Он је изразио наду да је бошњачки народ довољно зрео и паметан, те да жели исто што и српски народ у смислу очувања мира и поштовања аутентичне, а не наметнуте воље ентитета и народа.
"Надам се да је бошњачки народ много зрелији од својих политичара", рекао је Стевандић.
Он је додао да се нада да ће и са српске стране све то бити правилно и паметно схваћено.
"Надам се да нећемо гасити ватру бензином, него да ћемо се показати као људи који разумију процесе и едукативно дјелују на остале", навео је Стевандић.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
9 ч0
Република Српска
23 ч2
Најновије
Најчитаније
18
48
18
41
18
39
18
33
18
28
Тренутно на програму