Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

Извор:
СРНА
17.11.2025
15:06
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да СНСД није подржао приједлог буџета који је дошао из Предсједништва БиХ без гласа српског члана, јер не жели да учествује у распакивању Дејтонског мировног споразума и рушењу Устава БиХ.
Вулићева је рекла да СНСД никада неће подржати нешто што није у складу са Уставом БиХ и законима.
"Чланови Предсједништва БиХ који долазе из реда бошњачког и хрватског народа играли су се буџетом и писали нешто што је непроводиво", рекла је Вулићева и додала да је јасно речено да посланици СНСД нису против повећања основице и исплате једнократне помоћи запосленим у заједничким институцијама.
Вулићева је истакла да је Дејтонски мировни споразум распакован од мешетара који раде све да униште дејтонску БиХ.
"Нећемо да будемо саучесници и да гласамо за институције културе које су јасно дефинисане Дејтоном да припадају ентитету и кантонима и да гласамо за БХРТ који уопште није у Уставу БиХ", рекла је Вулићева на сједници током расправе о хитном поступку за усвајање Приједлога буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.
Она је поновила да ће посланици Клуба СНСД-а подржати хитни поступак за усвајање Приједлога буџета који је данас на дневном реду сједнице.
Посланик СНСД-а Милорад Којић рекао је да је Приједлог буџета који је данас на дневном реду законит.
"Морамо бити досљедни и то јесмо. За прошли приједлог буџета који је дошао из Предсједништва рекли смо да није проводив, а за овај кажемо да јесте и подржавамо га. Могу да разумијем одређене политичке ставове, али наше поруке са прошле сједнице и поруке које је колегиница Вулић послала са ове сједнице су идентичне", рекао је Којић.
