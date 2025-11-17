Logo
Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава

СРНА

17.11.2025

15:06

Вулић: СНСД не жели да учествује у распакивању Дејтона и рушењу Устава
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да СНСД није подржао приједлог буџета који је дошао из Предсједништва БиХ без гласа српског члана, јер не жели да учествује у распакивању Дејтонског мировног споразума и рушењу Устава БиХ.

Вулићева је рекла да СНСД никада неће подржати нешто што није у складу са Уставом БиХ и законима.

"Чланови Предсједништва БиХ који долазе из реда бошњачког и хрватског народа играли су се буџетом и писали нешто што је непроводиво", рекла је Вулићева и додала да је јасно речено да посланици СНСД нису против повећања основице и исплате једнократне помоћи запосленим у заједничким институцијама.

Вулићева је истакла да је Дејтонски мировни споразум распакован од мешетара који раде све да униште дејтонску БиХ.

КК Игокеа

Кошарка

У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

"Нећемо да будемо саучесници и да гласамо за институције културе које су јасно дефинисане Дејтоном да припадају ентитету и кантонима и да гласамо за БХРТ који уопште није у Уставу БиХ", рекла је Вулићева на сједници током расправе о хитном поступку за усвајање Приједлога буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.

Она је поновила да ће посланици Клуба СНСД-а подржати хитни поступак за усвајање Приједлога буџета који је данас на дневном реду сједнице.

Посланик СНСД-а Милорад Којић рекао је да је Приједлог буџета који је данас на дневном реду законит.

"Морамо бити досљедни и то јесмо. За прошли приједлог буџета који је дошао из Предсједништва рекли смо да није проводив, а за овај кажемо да јесте и подржавамо га. Могу да разумијем одређене политичке ставове, али наше поруке са прошле сједнице и поруке које је колегиница Вулић послала са ове сједнице су идентичне", рекао је Којић.

Сања Вулић

