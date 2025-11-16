Logo
Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

СРНА

16.11.2025

16:57

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик оцијенио је да Дејтон није положио испит, да је давно пропао и да је разним интервенцијама потпуно девастиран.

Додик је истакао да је Дејтон био подвала Србима, који су разумјели да је то међународни уговор са константним одредбама које се не могу мијењати без воље свих уговорних страна, а једна од њих је Република Српска и српски народ.

Он је нагласио да се то није дешавало тако, да је било скрнављења међународног уговора, а резултат тога је послије 30 година да БиХ не живи уставан него ванустан живот, да је расута захваљујући скрнаљењу Дејтона путем наметања међународних колонизатора, какав је посљедњи.

"Није тајна да западњаци поготово из ЕУ и данас говоре о томе да Дејтон мора да се потисне да се у БиХ промијени начин одлучивања. Нас БиХ не занима, нас занима изворни Дејтон", категоричан је Додик.

Додик је додао да би можда требало питати те из међународне заједнице шта они мисле о Дејтону.

Милорад Додик

Република Српска

Dejton

