Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16.11.2025

16:50

Фото: Tanjug / AP

Фудбалери Србије нису успјели да се пласирају на Свјетско првенство 2026. године, а у посљедњем колу у Лесковцу на стадиону Дубочица од 18 часова дочекују Летонију у мечу без резултатског значаја.

Пауновић промијенио екипу!

Није селектор Србије одабрао истих 11 као за меч против Енглеске.

Рајковић - Ераковић, Миленковић, Павловић, Костић - Лукић, Грујић - Живковић, Самарџић, Радоњић - Јовић.

Фудбалска репрезентација Србије

