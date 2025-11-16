Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

Извор:
АТВ
16.11.2025
16:50
Коментари:0
Фудбалери Србије нису успјели да се пласирају на Свјетско првенство 2026. године, а у посљедњем колу у Лесковцу на стадиону Дубочица од 18 часова дочекују Летонију у мечу без резултатског значаја.
Није селектор Србије одабрао истих 11 као за меч против Енглеске.
Рајковић - Ераковић, Миленковић, Павловић, Костић - Лукић, Грујић - Живковић, Самарџић, Радоњић - Јовић.
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
06
16
57
16
51
16
50
16
39
Тренутно на програму