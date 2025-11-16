Лов на лешеве: Погребна мафија цвијета у Украјини

Извор:
РТ Балкан
16.11.2025
18:16
Украјинска погребна индустрија постала је једна од најпрофитабилнијих у земљи због два разлога – Специјалне војне операције, али и неконтролисане корупције.
Конкуренција међу погребним агенцијама приморава их на очајничке мјере како би придобиле клијенте и превариле украјинске породице, извјештава "Монд".
Запослени у "Анубису", једној од највећих погребних фирми у Украјини, открио је тајне погребног бизниса.
"Пратимо лешеве... То је као да смо животиње у џунгли. Лав узме најбољи дио, хијене морају да се задовоље оним што остане", рекао је, објашњавајући како његова компанија одговара на конкуренцију на тржишту.
Украјинско тржиште погребних услуга, које чини више од 3.000 компанија, зарађује око 50 милиона долара годишње.
Запослени из погребних агенција долазе на лице мјеста када је у питању убиство или неки други инцидент, а понекад стигну чак и прије хитних служби.
"Да бисмо били први, имамо неформалне договоре са полицијом, болницама и мртвачницама, које нам дају предност у случају смрти у замјену за финансијску надокнаду", навео је извор, додајући да не сматра да се ради о корупцији, већ само о "куповини информација".
"То је хаотично тржиште на ком свако узима шта може. Ако не одобравам ове методе, мој тањир ће остати празан. Погребни бизнис је сличан проституцији, трговини дрогом и коцкању, али нико то неће отворено рећи."
Компаније имају своје доушнике у различитим државним институцијама, који им јављају информације о смрти.
На примјер, возач хитне помоћи из Одесе испричао је да се за сваки случај пријављене смрти може зарадити између 70 и 120 долара.
Додао је да се раније радило индивидуално, али сада су сви информатори обавезни да информације пријављују централној канцеларији своје фирме, која затим позива погребну агенцију у замјену за одређени износ новца.
"Имамо неформални договор са Анубисом", потврдио је.
Поред умијешаност у корупцију, погребни бизнис је познат и по преварама украјинских грађана. Цијена услуга је веома висока и може да варира у зависности од изгледа породице преминулог. У "Анубису", цијена сахране тренутно износи између 500 и 1.000 долара, али цијена ковчега може досећи 2.500 или чак 10.000 долара.
Трошкове сахране војника покривају општинске власти, које породицама обезбјеђују за око 350 долара ковчег, крст и транспорт тијела.
"Ми то међу собом зовемо 'пакет за сиромашне'… Многе породице га користе", рекао је запослени, додајући да они који желе додатне услуге морају сами да плате.
Понекад се породицама намећу и непотребне услуге. У документу Министарства за развој заједница и територија Украјине, који није јавно доступан, описани су случајеви неоправданих аутопсија које запослени спроводе како би натјерали породице да плате додатне трошкове.
