Здравствени радници протестовали у Бриселу

Белгијски здравствени радници организовали су протест у центру Брисела поводом владиних реформи за које сматрају да ће угушити професионалну аутономију и подстаћи одлив мозгова, извијестио је дописник РИА "Новости".
Планиране реформе ће знатно погоршати ситуацију љекара и његу пацијентима, рекла је представник Белгијске уније здравствених радника.
Демонстранти су затражили да Влада одржи консултације са здравственим радницима да би се реформе ревидирале, заштитила слобода рада и зараде љекара, смањило вријеме чекања пацијената и проширио спектар услуга.
Они су позвали на смањење бирократије, већу владину подршку болницама и континуирани приступ основним лијековима.
Демонстранти су марширали од Централне жељезничке станице у Бриселу до Булевара ду Режан, гдје су наглас прочитали писмо министру здравља Франку Ванденбруку и предали га његовој канцеларији.
