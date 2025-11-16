Logo
Large banner

Здравствени радници протестовали у Бриселу

Извор:

СРНА

16.11.2025

17:23

Коментари:

0
Здравствени радници протестовали у Бриселу
Фото: АТВ

Белгијски здравствени радници организовали су протест у центру Брисела поводом владиних реформи за које сматрају да ће угушити професионалну аутономију и подстаћи одлив мозгова, извијестио је дописник РИА "Новости".

Планиране реформе ће знатно погоршати ситуацију љекара и његу пацијентима, рекла је представник Белгијске уније здравствених радника.

Демонстранти су затражили да Влада одржи консултације са здравственим радницима да би се реформе ревидирале, заштитила слобода рада и зараде љекара, смањило вријеме чекања пацијената и проширио спектар услуга.

Они су позвали на смањење бирократије, већу владину подршку болницама и континуирани приступ основним лијековима.

drvo pixabay дрво

Хроника

Трагедија у шуми: Човјека дрво погодило у главу и убило на мјесту

Демонстранти су марширали од Централне жељезничке станице у Бриселу до Булевара ду Режан, гдје су наглас прочитали писмо министру здравља Франку Ванденбруку и предали га његовој канцеларији.

Подијели:

Тагови:

Belgija

zdravstveni radnici

protest

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

Република Српска

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

4 ч

3
Новинари најавили штрајк 28. новембра!

Свијет

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

4 ч

0
Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

Фудбал

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

4 ч

0
Пјевачица Лејди Гага

Сцена

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

5 ч

0

Више из рубрике

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

Свијет

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

4 ч

0
Новинари најавили штрајк 28. новембра!

Свијет

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

4 ч

0
Огласила се аустријска полиција: Откривено шта се десило у Грацу

Свијет

Огласила се аустријска полиција: Откривено шта се десило у Грацу

5 ч

0
"Лавров је једини који зна све међународне споразуме на свијету до најситнијих детаља"

Свијет

"Лавров је једини који зна све међународне споразуме на свијету до најситнијих детаља"

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

21

24

Централне вијести, 16.11.2025.

21

05

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

20

55

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

20

54

Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner