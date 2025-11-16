16.11.2025
16:27
Коментари:0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров је једина особа која познаје сваки међународни споразум на свијету до најситнијих детаља, рекао је предсједник Финске Александар Стуб.
У интервјуу за Асошиејтед прес, он је напоменуо да Лавров има богато искуство у међународним пословима, што његове аргументе чини изузетно тешким за оспорити, преноси лист "Известија".
"Сергеј Лавров је радио у совјетској и руској дипломатији више од 30 година, а министар је спољних послова више од 20 година", објаснио је Стуб.
Он сматра да је прекид ватре у Украјини прије прољећа 2026. године мало вјероватан.
Фински предсједник је такође нагласио да тренутна безбједносна ситуација у Европи брише границу између рата и мира. Сада, како је рекао, узајамна зависност земаља може бити средство рата.
Стуб је такође изразио забринутост због развоја технологија које олакшавају приступ нуклеарном оружју и истека споразума о контроли наоружања у неколико земаља.
"Тренутно имамо, у зависности од тога како рачунате, девет или десет нуклеарних сила. А оно што ме највише брине јесте то што неки од кључних споразума о нуклеарном одвраћању истичу. Било би веома важно да кључне нуклеарне силе разговарају о ракетама и разним споразумима", закључио је Стуб.
